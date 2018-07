× Erweitern Richard Foreman Richard Foreman, Jr. SMPSP/ WWA_D09_01882.ARW

Da hat sich die Witwe Catherine Weldon (Jessica Chastain) was in den Kopf gesetzt: keinen Geringeren als Sitting Bull, den berüchtigten Indianerhäuptling, will sie als Porträt malen.

US-Soldaten wollen sie daran hindern. In Summe geht es um Machtspiele, sogar solche von historischem Ausmaß. Am Rande kommt es aber auch zu einem erotischen Knistern.