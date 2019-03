Die Toten Hosen zu Gast im Traumpalast Leonberg

× Erweitern Foto: Lochmann Filmtheaterbetriebe Tote Hosen

Innerhalb der Kinotour zu ihrem Film „Weil du nur einmal lebst – Die Toten Hosen auf Tour“ machten Campino, Andi und Breiti von der Band Die Toten Hosen gestern im Traumpalast Leonberg Station. Im Anschluss an diverse Interviews, die die Bandmitglieder gaben, wurde der Film, der das Tourleben der Kultband dokumentiert, in allen zehn restlos ausverkauften Sälen des Kinos gezeigt. Die Stargäste ließen es sich nicht nehmen, in jedem einzelnen Saal vorbeizuschauen und die in Massen erschienenen Fans und Gäste persönlich zu begrüßen. Ihr Auftritt wurde von den Besuchern mit frenetischem Beifall bejubelt. Doch damit war der Abend noch lange nicht zu Ende: Im Kinofoyer warteten anschließend über 500 Fans, um ein Autogramm oder ein Foto mit den Stars zu ergattern. Campino & Co. nahmen sich viel Zeit, um möglichst alle Wünsche zu erfüllen, und so war es für alle ein unvergesslicher Abend mit einer der größten Bands Deutschlands.

× Erweitern Foto: Lochmann Filmtheaterbetriebe Kino Hosen

Zum Film „Weil du nur einmal lebst – Die Toten Hosen auf Tour“:

Die Toten Hosen sind eine der ältesten und bekanntesten Bands Deutschlands. Auch nach 35 Jahren haben sie noch lange nicht genug. Auf ihrer „Laune der Natour“ quer durch Deutschland wurde die Kultband von einer Kamera begleitet. Entstanden ist ein einzigartiger Blick hinter die Kulissen, unzensiert und hautnah.