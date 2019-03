»Christo – Walking on Water« - ab 18.4. im Kino

× Erweitern Christo Walking on Water

Vor dem Bergpanorama der italienischen Alpen realisierte der Installationskünstler Christo auf dem Lago d‘Iseo seine »Floating Piers«. Das Werk ermöglichte es über 1,2 Mio Besuchern auf dem Wasser zu laufen.

Sein Projekt »Floating Piers« ließ im Sommer 2016 mehr als eine Million Menschen an den Iseo See in der Lombardei pilgern und auf schwimmenden Stegen wandeln. »Christo - Walking on Water« fasst zusammen.

»Christo – Walking on Water«, ab 18.04. im Kino

