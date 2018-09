European Outdoor Film Tour 18/19

× Erweitern Foto: Nils Heck Mbuzi Dume - Strong Goat, Tom Belz

No Script. No Actors. No Special Effects. THIS IS REAL!

Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 zeigt die European Outdoor Film Tour handverlesene Dokumentarfilme aus den Bereichen Outdoorsport, Abenteuer & Reise. Die Protagonisten, Sportarten und Länder wechseln jährlich, doch eines bleibt immer gleich: This is real!

Der Startschuss für Europas größtes Outdoor Film Festival fällt am 9. Oktober bei der Premiere für geladene Gäste in der BMW Welt in München. Im Anschluss geht die E.O.F.T. 18/19 auf große Reise mit mehr als 400 Veranstaltungen in 18 Ländern.

Das Programm hat mit seinen 8 Filmen eine Gesamtlaufzeit von rund 120 Minuten. Mit Rahmenprogramm und Moderation dauert eine Veranstaltung insgesamt zwischen 2,5 und 3 Stunden.

DAS PROGRAMM DER E.O.F.T. 18/19

Die Vielfalt des Draußen-Seins verpackt in 120 Minuten: Die E.O.F.T. 18/19 lässt die Herzen von Frischluftfreunden höher schlagen und lädt zu einer kleinen Flucht aus dem Alltag ein. Mit Tom Belz geht es auf Krücken und mit nur einem Bein auf den höchsten Berg Afrikas, während Ausnahmekletterer Adam Ondra Grenzen verschiebt – und die Schwierigkeitsskala. Spektakuläre Mountainbike-Action, feinster Powder und ein Roadmovie auf Rollerski dürfen ebenso wenig fehlen wie humorige Momente, eine Ode an das Leben sowie ein Weltrekord im Paragliding.

Vorhang auf für die E.O.F.T. 18/19!

Termine:

24.11.2018, 16 Uhr, Liederhalle, Stuttgart

24.11.2018, 20 Uhr, Liederhalle, Stuttgart

24.11.2018, 20 Uhr, Hörsaalzentrum Morgenstelle, Tübingen

24.11.2018, 22 Uhr, Hörsaalzentrum Morgenstelle, Tübingen

25.11.2018, 16 Uhr, Liederhalle, Stuttgart

25.11.2018, 20 Uhr, Liederhalle, Stuttgart

11.12.2018, 20 Uhr, Forum am Schlosspark, Ludwigsburg

12.12.2018, 20 Uhr, Forum am Schlosspark, Ludwigsburg

20.01.2019, 16 Uhr, Liederhalle Stuttgart

20.01.2019, 20 Uhr, Liederhalle Stuttgart

03.02.2019, 16 Uhr, Liederhalle Stuttgart

03.02.2019, 20 Uhr, Liederhalle Stuttgart

Tickets gibt es ab 16.- Euro im lokalen Vorverkauf und online auf Outdoor-Ticket.net