Film ab – die Traumpalast-Kinos öffnen wieder!

Ab 8. Juli heißt es endlich wieder „Film ab“ auf der großen Leinwand, denn die Traumpalast-Kinos öffnen wieder! Nach dem langen und entbehrungsreichen Lockdown freuen sich Familie Lochmann und alle Mitarbeiter, ihre Arbeit endlich wieder aufnehmen und filmbegeisterte Gäste in den Traumpalast-Kinos begrüßen zu dürfen. Um den Besuchern einen sorgenfreien und entspannten Kinobesuch bieten zu können, wurde ein umfangreiches Konzept entwickelt, welches höchste Hygiene-Standards in das Kinoerlebnis integriert (weitere Infos auf www.traumpalast.de/hygienekonzept).

Auch wenn es weiterhin zu Verschiebungen im Filmangebot kommen kann, erwartet die Kinobesucher ein vielseitiges Programm. Mit dabei ist unter anderem der Actionkracher „Fast & Furious 9“ sowie das Fantasy-Abenteuer „Catweazle“, in dem Kultkomiker Otto mal wieder sein Bestes gibt. Monstermäßige Unterhaltung bietet „Godzilla vs. Kong“, aber auch die kleinen Gäste kommen beim Animationsspaß „The Croods – Alles auf Anfang“ voll auf ihre Kosten. Der filmreichste Sommer seit Jahrzehnten kann kommen – das Traumpalast-Team freut sich auf zahlreiche Gäste und großes Kino!

Weitere Infos auf www.traumpalast.de

Über die Lochmann Filmtheaterbetriebe: Die Lochmann Filmtheaterbetriebe bestehen aus den acht Traumpalast-Kinos in Schorndorf, Waiblingen, Backnang, Schwäbisch Gmünd, Leonberg, Esslingen, Nürtingen und Biberach sowie den Löwenlichtspielen Rudersberg und dem Passage Kino Hamburg. Die mittelständische Kinokette des Gründers und Geschäftsführers Heinz Lochmann erfreut sich eines stetigen Wachstums, so sind seit 1995 immer neue Standorte hinzugekommen. Im Herbst 2021 ist zudem die Eröffnung des IMAX-Kinos geplant, das direkt an den Traumpalast in Leonberg anschließt und mit der weltweit größten Leinwand ausgestattet sein wird. Die Traumpalast-Kinos bieten neben aktuellen Topfilmen auch ein kulturell anspruchsvolles Filmprogramm an. Im Mittelpunkt des Kinoerlebnisses steht in allen Lochmann-Kinos das spezielle Wohlfühl-Konzept, welches zum Beispiel durch kunstvolle Wandmalereien oder auch besonders komfortable Lounge-Kinosessel verkörpert wird. Mehr dazu auf: www.filmtheaterbetriebe.de