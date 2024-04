International Ocean Film Tour

2014 fand die erste International Ocean Filmtour statt. 10 Jahre später, in der bereits zehnten Auflage, darf man sich wieder auf spannende, aufrüttelnde, inspirierende, anrührende und erstaunliche Filme freuen, die sich alle um die Ozeane drehen. Der Schutz und Erhalt der Weltmeere, und damit der Grundlage aller Lebensräume auf unserer Erde, haben sich die Organisatoren verschrieben. Sie tun dies mit anspruchsvoller Unterhaltung und wollen so neue Impulse setzen, um noch mehr Menschen für ihr Anliegen zu begeistern. An einem Abend werden fünf Dokumentarfilme gezeigt, die sich alle im Meer oder am Meer abspielen. Das Programm hat eine Gesamtlänge von 130 Minuten, die einzelnen Filme werden in der jeweiligen Originalsprache mit Untertiteln gezeigt.

»Born to Windsurf« begleitet den 51-Jährigen Bjørn Dunkerbeck, Träger von 42 Weltmeistertiteln, bei seinem Versuch einen neuen Speed-Weltrekord in Namibia aufzustellen, in dem er 100 Km/h auf dem Surfbrett erreicht. In »Havana Libre« werden Frank und Yaya vorgestellt, die Teil der illegalen Subkultur des Wellenreitens in Kuba sind und sich für die Legalisierung des Sportes einsetzen. Bei »The Return to Antarctica« stehen der Kapitän Peter Hammarstedt und sein Team von der Sea Shepherd Global im Mittelpunkt, die gegen die die massenhafte Überfischung von Krill aufmerksam machen wollen. »Ice Mermaid« erzählt die Geschichte von der Eisschwimmerin Melissa Kegler aus Seattle, die den Versuch unternimmt in unter fünf Grad kaltem Wasser zwei Kilometer zu schwimmen und so den amerikanischen Rekord aufstellen möchte. Der fünfte Film, »Older Than Trees«, folgt dem Meeresbiologen James Lea, der Haie und Rochen erforscht und Meeresschutzgebiete einrichtet. Die Tierarten sind über 400 Millionen Jahre alt, ihre Population ist jedoch inzwischen so dezimiert, dass sie sich davon nicht mehr erholen können.

Filme

Born to Windsurf, Havana Libre, Older Than Trees, The Return to Antarctica und Ice Mermaid

Mi. 8. Mai 2024, 19:30, Prediger, Schwäbisch Gmünd,

www.schwaebisch-gmuend.de