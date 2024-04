Kino-Highlights im Mai

Das sind die MORITZ- Kinotipps im April.

MORITZ-Skala

1 schrott

2 naja

3 okay

4 top

5 mega

Bad Director

Oskar Roehlers bitterböse und schonungslose Abrechnung mit (nicht nur) dem deutschen Filmgeschäft ist eine in manchen Szenen etwas zu lang geratene Kabarettveranstaltung, trotzdem aber unterhaltsam und grandios überzogen gespielt von seinem Hauptdarsteller. Oliver Masucci, der in Roehlers „Enfant Terrible“ bereits den leibhaftigen Reiner Werner Fassbinder verkörperte, glänzt erneut in der Rolle eines Regisseurs, wenngleich nun eines höchst lausigen und dauergenervten, der nicht müde wird, über Kollegen, Produzenten, Filmfördersysteme und nicht zuletzt seine Darsteller abzulästern und sich aufzuregen, wenn die Kostümbildnerin ihn nach der Sockenfarbe eines Protagonisten fragt. Ablenkung und Kopfstimulanz findet der auffallende Filmemacher bei einer Prostituierten (gespielt von Bella Dayne, zuletzt als Frau von Frank Farian in „Girl you know it’s true“). Wie schon die dem Film zugrunde liegende Buchvorlage von Roehler wird auch sein Film sicher kontroverse Kritiken mit sich bringen. Start: 9. Mai 4

Robot Dreams

Sich die KI zunutze machen, diese Idee hatten schon einige interessante Kinofilme, „Her“ etwa mit Joaquin Phoenix. Sehr kreativ, bunt und auf eine gewisse Weise auch märchenhaft geraten ist nun dieser spanisch/französische Animationsfilm von Pablo Berger. Ein einsam in einem Appartement im sowohl nostalgisch wie auch futuristisch designten und von allerlei anderen Tieren bewohnten New York lebender Hund bestellt sich einen Roboterbausatz, die beiden einen Ausflug in ein Strandbad. Das Plantschen im Meer allerdings tut dem Roboterfreund nicht sonderlich gut. Schön an der Umsetzung der Geschichte über eine besondere Freundschaft ist: sie kommt ohne Worte aus. Dafür kommt der Discomusik der 80er Jahre besondere Bedeutung zu. Start: 9. Mai 4

May December

Schauspielerin Elizabeth Berry (Natalie Portman) besucht ein wohlsituiertes Paar mit drei bald dem Jugendalter entwachsenen Kindern. Besonders an diesem Paar: vor 20 Jahren machte deren Beziehung Schlagzeilen, war sie doch Lehrerin (Julianne Moore), er ein 13-jähriger Schüler. Daher rührt auch der Titel des Films, bezeichnet er doch Ehen mit Partnern unterschiedlichen Alters. Den Skandal haben beide offenbar gut überstanden, doch nun soll’s einen Film über die damaligen Ereignisse geben – und deshalb will Elizabeth für ihre Rolle alle nur erdenklichen Details ergründen. Interessant an Todd Haynes Melodram ist, dass man die beiden Frauen nie wirklich durchschauen kann. Gleichwohl reißen ihre Besuche alte Wunden auf – und sorgen für neue. Start: 30. Mai 4

Challengers – Rivalen

Ob hier mal großes Tennis zu erwarten ist? Die Rivalität, von der im Titel die Rede ist, bezieht sich in dieser Rom-Com auf das Konkurrieren zweier

Sterben

Der Titel ist auch Name einer Komposition, die Lars Eidinger in seiner Rolle als Dirigent einstudiert. Nach Splatter und Walking-Dead solle sie sich anhören. Im Mittelpunkt steht, wie der Dirigent sein Berufs- und Privatleben jongliert. Eidinger schultert das bravourös. Start: 25. April 4

Es sind die kleinen Dinge

Als Rentner nochmal die Schulbank drücken? Michel Blanc tut’s in dieser netten kleinen französischen Komödie aus gutem Grund. Er kann nämlich nicht lesen. Dabei ist der Senior selbst anfangs gar nicht so sympathisch. Für die Lehrerin scheint er aber noch das kleinere Problem zu sein. Start: 25. April 3

The Fall Guy

„Ein Colt für alle Fälle“ war in den 1980er Jahren eine Action-TV-Serie. Ryan „Ken“ Gosling schlüpft nun in die Rolle des in die Jahre gekommenen Helden. Goslings Rolle erinnert auf humorvolle Weise an jene Zeiten, als waghalsige Szenen noch wirklich von Schauspielern übernommen wurden. Start: 2. Mai 4

Das Geheimnis von La Mancha

Wie ihr Vorfahr Don Quichote unerleben die Jungen Alfonso und Pancha im Land der nordspanischen Windmühlen einige Abenteuer. Ihr Kampf in dieser turbulenten Animations-Story gilt einem Immobilienhai. Als Botschaft gefällt der Teamgedanke und das Festhalten an Prinzipien. Start: 2. Mai 4

Zwischen uns das Leben

Eine Auszeit nehmen vom Schauspieleralltag, das versucht ein gestresster Mime (Guillaume Canet). Zufällig begegnet er einer früheren Partnerin (Alba Rohrwacher). Das an der bretonischen Küste spielende Wiedersehen erinnert stark an die „Before“-Trilogie von Richard Linklater. Start: 2. Mai 4

Max und die Wilde 7

Die Kinderdetektive der ersten Abenteuer mit dem Kinderbuchhelden Max ist ausgetauscht worden. Uschi Glas, Thomas Thieme und Günter Maria Halmer durften bleiben. Dem generationenübergreifenden Kinovergnügen mit gruseligen Vorfällen steht also auch hier nichts entgegen.Start: 2. Mai 3

Beautiful Wedding

In „Beautiful Disaster“ haben sich Studentin Abby (Virginia Gardner) und Boxer Travis (Dylan Sprouse) kennengelernt, nun geht’s in die Flitterwochen. Übersteigerte, unter die Gürtellinie gehenden Ereignisse und Pointen, die mit den Konventionen von Young-Adult-Romanzen spielen. Start: 9. Mai 2

Die Blume der Hausfrau

Wer die Dokumentation von Dominik Wessely über Staubsauger-Vertretern im Raum Ludwigsburg noch nicht kennt, bekommt zum 25-jährigen Bestehen der Kult-Doku die Gelegenheit zum Nachsitzen – oder je auch zum Auffrischen. Gerade im Land der Kehrwoche bleibt das Werk ein Hit. Start: 9. Mai 4

Nightwatch: Demons are forever

Vor 30 Jahren schuf Ole Bornedal mit „Nightwatch“ einen Klassiker im Fach Psychothriller. Nun legt er nach und schickt die Tochter ehemaliger Nachtwächter auf der Suche nach Antworten auf die Traumata ihrer einst von einem Psychopathen bedrohten Familie zu gekühlten Leichen. Start: 16. Mai 3

Der Kolibri

In zwei Stunden setzt Francesca Archibugi hier zusammen, was sie in ihrem Bestseller „Il colibrì“ über einen Mann aus reichem florentinischem Hause von dessen Leben mosaikhaft zusammengesetzt hatte. Pierfrancesco Favinoüberstrahlt das komplexe Handlungsgerüst. Start: 16. Mai 4

Golda - Israels Eiserne Lady

Der Nahostkonflikt hat die Welt immer wieder in Atem gehalten. So auch vor mehr als 50 Jahren, während des Jom-Kippur-Krieges. Als Premierministerin musste Golda Meir (Mirren) muss sich gegen ein männliches Kabinett durchsetzen. Im Film qualmen vor allem Meirs Zigaretten. Start: 30. Mai 3

Filmkiste zusammengestellt von Dieter Kunert

Erst Anfang April wurde wieder ein Wolf in der Region Stuttgart gesichtet. Die spannende, sich an wissenschaftlichen Aussagen orientierende Dokumentation „Im Land der Wölfe“ gibt Einblicke. Start: 2. Mai

Die Story erinnert an „791 km“, in dem einander unbekannte Personen im Taxi von München nach Hamburg fuhren. Im Roadmovie „More than Strangers“ geht’s nun per Carsharing von Berlin nach Paris. Start: 2. Mai

„Frech, fett, faul, filosofisch“ – damit ist die gierigste Comic-Katze bestens beschrieben. „Garfield - Eine Extra Portion Abenteuer“ soll nun der Beginn weiterer neuer Animationsfilme sein. Start: 9. Mai

Eine unbefriedigte Pariser Zahnärztin entdeckt eine Dating-App und kann sich vor Sex-Abenteuern nicht mehr retten. In der Komödie „It‘s Raining Men“ schockiert sie damit ihre Töchter. Start: 9. Mai

Thelmas Sohn liegt nach einem Skaterunfall im Koma. Indem sie seine Tagebuchträume umzusetzen und ihm im „Zimmer der Wunder“ zu erzählen sucht, hofft sie, ihn zurück ins Leben holen zu können. Start: 23. Mai

Vor rund 45 Jahren hat sich der Australier Regisseur George Miller die Mad-Max-Welt ausgedacht. Nun folgt für die Leinwand mit „Furiosa: A Mad Max Saga“ ein weiteres actionreiches Kapitel. Start: 18. Mai

Im dänischen Film „Von Vätern und Müttern“ gehen selbige mit einer Schulklasse auf gemeinsame Klassenfahrt – und werden die Regeln anständigen Benehmens außer Kraft gesetzt. Start: 23. Mai

Der Dauerregen im britischen Drama „The End we start from“ kann einem auf den Zeiger gehen. Die Weltuntergangsstimmung äußert sich auf der Handlungsebene auch nach dem Tod eines Familienmitglieds. Start: 30. Mai