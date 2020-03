Die Känguru-Chroniken

Wenn der Nachbar klingelt und nach Zutaten für Eierkuchen fragt, ist Vorsicht geboten. Vor allem, wenn der Nachbar ein veritables Känguru ist. Marc-Uwe Kling hat mehrere erfolgreiche Bücher über das ungefragt in die Wohnung des Autors eingezogene und mit ihm über Gott und die Welt diskutierende Känguru verfasst. Auch das Drehbuch für Dani Levys Filmkomödie über einen rechtspopulistischen Immobilienhai (Henri Hübchen), der Kling aus seiner Kreuzberger Wohnung raushaben will, hat er mitentwickelt. Das vorlaute Känguru hat natürlich gleich ganz viele anarchistische Pläne, wie das vermieden werden kann. Und auf die Frage, ob‘s diesen sinnfreien Klamauk auf Leinwand braucht, würde Levy mit O-Ton Känguru sagen: „Ich bin Filmemacher, was dagegen?“

Start: 5. März 2020