The Gentlemen

Herrlich, wie da ein Schlawiner schlau sein will und nicht merkt, dass ihm andere Schlitzohren immer schon einen Schritt voraus sind. Schon in seinen Gaunerkomödien „Snatch“ und „Bube Dame König Gras“ hat Guy Ritchie große Klasse gezeigt, und das tut er nun in diesem Plot über einen seiner glänzenden Geschäfte überdrüssigen Cannabis-Plantagenbesitzer und seiner Suche nach einem „seriösen“ Käufer erneut. Während Hugh Grant als Schnüffler sein vermeintliches Wissen bei einem unangekündigten Besuch beim Assistenten (Charlie Hunnam) des Marihuana-Königs (Matthew McConaughey) gerne in Bares gemünzt sehen möchte, treten pointenreich ganz andere Geschäftsübernahmestrategen auf den Plan. Jeder, der hier Dreck am Stecken hat, hat dies mit einer großen Eleganz.

Start: 27. Februar 2020