Die Kino-Highlights im August 2023 inklusive unserer Filmkiste.

Rehragout Rendezvous

Zehn Jahre Eberhofer-Krimi – und der neunte Streich. Serviert wird ein Rehragout, zubereitet nach einem Rezept, das Oma bei einer Dorfemanze geliehen hat und bei der sie nun in die WG einziehen wird. Als weiteres Zeichen künftiger Unabhängigkeit will sie ihren Führerschein machen. Im Hause Eberhofer bricht darob das Chaos aus. Nicht genug: Susi muss den Bürgermeister vertreten, da rollt nicht nur ihr Franz mit den Augen. Der Fall eines vermissten Bauern gerät da zur trotzdem makabren Nebensache. Es ist gewiss nicht einfach, den Niederkaltenkirchener Mikrokosmos unter Verwendung verlangter Vorgaben (also der Zutaten wie beim Kochrezept) stets aufs Neue zu erfinden. Typisch für ein Ragout: da wurde viel in einen Topf geworfen, nicht alles ist stimmig, mitunter fehlt’s an Würze. Dennoch: dem liebgewonnenen Personal mit seinen Schrulligkeiten schaut man auch diesmal gerne zu. Und ist gespannt, ob’s nächstes Jahr eine Fortsetzung gibt. Zwei Romane von Rita Falk sind ja noch unverfilmt. Start: 10. August

L‘Immensità

Dieses Rom in den 1970er Jahren strotzt nur so von Nostalgie. Ob Stadtbild, Mode oder auch die Schlager im Soundtrack, die Zeit scheint eine andere gewesen zu sein. Im Verhältnis der Menschen zueinander hingegen hat sich gegenüber heute nicht zwingend etwas verändert. Clara Borghetti (Penélope Cruz) wird von ihrem Mann rücksichtslos betrogen, voller Kummer klammert sie sich an die Liebe zu ihren drei Kindern. Und scheint nicht mitzukriegen, dass ihre Älteste Adriana (12) sich als Junge fühlt. Der Reiz der melancholischen Coming-of-Age-Story inmitten einer dysfunktionalen Familie liegt im detailreichen Szenenbild, den schicken Kostümen und vor allem Penélope Cruz´ sensibler Darstellung als depressiver Mutter. Start: 27. Juli 2023

Past Lives

Beachtlich, was das koreanische Kino in den letzten Jahren so an Überraschungen bereithielt. Wobei „Past Lives“ eigentlich eine US-Produktion ist, spielt die Geschichte doch partiell in New York bzw. Kanada, wohin die Familie von Nora (Greta Lee) einstmals ausgewandert ist. Zwei Mal zwölf Jahre später kommt sie mittels Facetime, bzw. seinem Besuch in den USA in Kontakt mit ihrem damals besten Schulfreund Hae Sung – und jedes Mal denkt sie intensiv darüber nach, welche Gefühle sie für ihn hegt, schließlich haben beide ihren eigenen Lebensweg eingeschlagen. Mit Fingerspitzengefühl inszeniert Autorin Celine Song ihre autobiografisch gefärbte Geschichte über die Liebe, verpasste Chancen und Bestimmung. Ein schöner Film der leisen Töne. Start: 10. August 2023

Salamandra

Nach dem Tod des Vaters reist die 40-jährige Catherine (Marina Fois) nach Rio. Sie will auf neue Gedanken kommen – und lässt sich auf ein Abenteuer ein. Wie ein Salamander muss sie dabei in diesem Liebesdrama durchs Feuer gehen, um am Ende sich selbst zu finden. Start: 27. Juli 2023

Talk to me

Einer Keramikhand mal eben „Grüß Gott“ sagen und sie, zum Gespräch auffordern – das ist im australischen Gruseldrama das große Ding. Was einige als Partybeschäftigung wahrnehmen, sorgt bei anderen zu brandgefährlicher Persönlichkeitsveränderung. Start: 27. Juli 2023

Lassie - Ein neues Abenteuer

Man würde Lassie auf einer amerikanischen Farm vermuten. Schon 2020 borgte sich das deutsche Kino die Hündin, in ihrem zweiten Film macht sie Urlaub in Südtirol. Als Hunde verschwinden, sind Lassie und Flo als Detektive gefragt. Was folgt, wirkt schablonenhaft. Start: 27. Juli 2023

Verrückt nach Figaro

Eine Fondsmanagerin träumt davon, als Operndiva zu reüssieren. Sie kündigt und nimmt in den schottischen Highlands Unterricht. In der Vorbereitung auf einen Wettbewerb konkurriert sie mit Max (Hugh Skinner). Duette lassen es bald auch romantisch Knistern. Start: 27. Juli 2023

Im Herzen jung

Ein Arzt (Melville Poupaud) begegnet im Krankenhaus einer Besucherin, deren Freundin bald darauf stirbt. 15 Jahre später trifft er sie wieder, und verliebt sich in die inzwischen 70-Jährige, grandios gespielt von Fanny Ardant. Sie dem Romantiker die Flausen auszutreiben. Start: 3. August 2023

Hypnotic

In Robert Rodriguez‘ Thriller ist Ben Affleck ein Detective, der nach seiner verschwundenen Tochter sucht. Er tut dies in einem Umfeld, Erinnerungen beeinflusst. Was geschieht, scheint eine andere Realität zu sein. Hier den Durchblick zu bewahren ist nicht ganz einfach. Start: 10. August 2023

Kannawoniwasein!

Einmal nicht aufgepasst und schon ist der 10-jährige Finn sein Handy und Geldbeutel los. Wie soll er die Eltern verständigen? Jola bringt ihn auf andere Gedanken. Die Menschen, denen sie begegnen, wirken allesamt schräg und von vorn bis hinten künstlich. Start: 17. August 2023

Forever young

Valeria Bruni-Tedeschi, Schwester von Carla Bruni, studierte Ende der 1980er Jahre bei Patrice Chéreau. Ihr Spielfilm greift nun im Studentenensemble Erlebtes an der Schwelle von Jugendlichkeit zum Erwachsenwerden auf. Schauspielkunst trifft da auf Lebenserfahrung. Start: 17. August 2023

Joy Ride - The Trip

Auf ins Mutterland China geht’s für die als Kind adoptierte Audrey (Ashley Park), die dort einen Kunden gewinnen soll. Sie nimmt ihre Freundin Lolo (Sherry Cola) mit, eine Chaotin vor dem Herrn. Sie von einem Schlammassel ins nächste. Comedy-Fans dürfte es gefallen. Start: 24. August 2023

Fisherman‘s Friends 2

Nachdem die Plattenindustrie mit den Fischersleuten ordentlich Reibach machen durfte, geht die Shanty-Song-Komödie nun in die nächste Runde. Gar nicht gut kommt die Idee, einen walisischen Tenor in den Chor aufzunehmen. Erst ein wichtiger Köder wird’s richten. Start: 24. August 2023

The Inspection

Als Ellis French (Jeremy Pope) sich mit 16 Jahren als schwul outet, verstößt ihn die Mutter. Zehn Jahre lebt er auf der Straße, dann geht’s zur Marine. Vor Anfeindungen ist er dort freilich nicht sicher. Die Armee erscheint hier als Ort der Ambivalenzen. Start: 24. August 2023

Jeanne du Barry

Allein der zu wundersamen Bergen auftoupierten erücken wegen ist das von Schauspielerin Maïwenn inszenierte Kostüm- und Speichelleckerdrama über Mätresse von König Louis XV. sehenswert. Der wiederum ist – fast schon als Politikum - mit Johnny Depp besetzt. Start: 24. August 2023

Filmkiste zusammengestellt von Dieter Kunert

„Last Contact“ ist eine klaustrophobische Dystopie, in der den Menschen des Jahres 2063 das Wasser bis zum Hals steht, ist die Erde doch nahezu vollkommen überflutet. Vier Überlebende haben noch Hoffnung. Start: 27. Juli

Viel Wasser schwappt auch in „Meg 2: Die Tiefe“, einem Sequel des Abenteuerschockers mit Jason Statham von 2018. Meeresforscher werden darin von riesigen Urzeithaien attackiert. Start: 3. August

Action und Adrenalin bietet „Gran Turismo“. Darin erfüllt sich für einen PlayStation-Spieler der Traum, an einem echten Autorennen mitzufahren. Die Probleme für ihn fangen damit aber erst an. Start: 10. August

„Zoe & Sturm“ ist ein tragisches Jockeytraummärchen und lockte in Frankreich bereits mehr als 700.000 Pferdefreund:innen ins Kino. Die Inhaltsangabe klingt schwer nach „Ostwind“. Start: 10. August

Filme mit Pferden, Hunden oder Katzen gehen immer. „Cat Daddies - Freunde für sieben Leben“ ist ein Dokumentarfilm, in dem es um Katzenbesitzer und ihre bedingungslose Liebe zu ihren Schnurrern geht. Start: 10. August

Stell dir vor du holst dir einen Burger, und in der Schachtel befindet sich ein Skarabäus, der dich in einen High-Tec-Übermenschen verwandelt. In „Blue Beetle“ geschieht genau dies. Start: 17. August

Actionstar Gerard Butler bleiben in „Kandahar“ nach einer missratenen Mission im Nahen Osten 30 Stunden Zeit, um sich durch Feindgebiet aus dem Staub zu machen. Start: 17. August

Ein mies behandelter Border Terrier nimmt Rache an seinem Herrchen, ein Rudel ähnlich geschlagener Streuner schließt sich ihm in „Doggy Style“, einer bissigen Parodie auf bekannte Hundefilme, an. Start: 31. August