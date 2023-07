22. Kreissparkasse Open-Air-Kino-Heilbronn von 25. Juli bis 14. August 2023

It’s show time! Das beliebte Kultur-Event der Region Heilbronn findet von Dienstag, 25. Juli 2023, bis Montag, 14. August 2023, statt. Unter der neuen Leitung der 21dynamic GmbH dürfen sich die Besucher 21 Tage lang auf die besten Filme der vergangenen Monate, dem besten Bild auf der 128 qm großen Leinwand und dem besten Open-Air-Kino-Sound freuen. Neben dem bekannten, abwechslungsreichen Film-Programm gibt es zwei besondere Highlights: Der Radio Ton-Familientag mit zusätzlichen Kinderprogramm am Samstag, 5. August, und zwei Latenight-Vorstellungen für Nachtschwärmer an den beiden ersten Samstagen, 29. Juli und 5. August.

Das Freiluftkino lädt zu einem Kurzurlaub in der Region ein. Den Abend kann im idyllischen Weingarten bei gutem Essen und frischen Getränken starten oder entspannt in der gemütlichen Losberger De Bour-Lounge mit bestem Blick auf die Leinwand. Die Lounge-Plätze sind als Kombi-Tickets mit überdachten Sitzplätzen und Verzehr erhältlich. Und wer etwas mehr Beinfreiheit wünscht, sollte die reservierbaren Premiumtickets mit einer kleinen Tüte Popcorn ausprobieren. Auch die Weinliebhaber kommen mit den erlesenen Weinen der Saison am Stand der Genossenschaftskellerei auf ihre Kosten. Um das perfekte Kinoerlebnis abzurunden, gibt es am Snack-Stand frisch zubereitetes Popcorn, Nachos, Eis und allerlei Knabbereien. Neben dem abwechslungsreichen Vorprogramm mit Live-Musik, Tanz, Showeinlagen und Gewinnspielen, steht erneut die beliebte Wellness-Ecke zur Verfügung.

Wenn es dann dunkel wird, leuchten die Stars auf der Leinwand. Ganz großes Kino mit wunderbaren Komödien, romantischen Liebesfilmen, aufregenden Abenteuern, prickelnden Thrillern sowie Fantasy-Filmen sorgen für das Highlight der Kinoabende.

Programm

25.07. Lucy ist jetzt Gangster

26.07. Manta Manta: Zwoter Teil

27.07. Operation Fortune

28.07. The Menu

29.07. Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben

29.07. House Party – Fake it till you make it – Late Night

30.07. Der Nachname

31.07. Creed III: Rocky's Legacy

01.08. EOFT OPEN AIR

02.08. Ein Mann namens Otto

03.08. Mrs. Harris und ein Kleid von Dior – Mädelsabend

04.08. Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war

05.08. Knurps Puppentheater - Der Rumpelstilz – Radio Ton Familientag

05.08. Der Super Mario Bros. Film – Radio Ton Familientag

05.08. Cocaine Bear – Late Night

06.08. Akropolis Bonjour - Monsieur Thierry macht Urlaub

07.08. Sonne und Beton

08.08. The Whale

09.08. Einfach mal was Schönes

10.08. Die Känguru-Verschwörung

11.08. Mission: Impossible Dead Reckoning – Teil eins

12.08. Oppenheimer

13.08. Oskars Kleid

14.08. Die Rumba-Therapie

Entspannung garantiert

In der Wellnessecke kann man für eine Mindestspende von 10 € eine Massage oder einen neuen Haarschnitt genießen. Der Reinerlös geht an „Menschen in Not“, der Hilfsaktion der Heilbronner Stimme. Am Start sind die Frisöre neckHAARsulm aus Neckarsulm, Hairfashion Sibylle aus Bad Rappenau, Angela Paulino und Up-Schnitt by Jasmin aus Heilbronn. Massagen gibt es von Sandra Eckstein mit Ki-Balance und vom Soleo-Wellness Team.

Da ist Musik drin

Im Vorprogramm spielen viele regionale Musikerinnen und Musiker. Dabei nehmen die Künstlerinnen und Künstler auch längere Strecken in Kauf, um auf der Open-Air-Kino-Bühne auftreten zu können. Aus der Region kommen der Singer-Songwriter Philipp Lumpp aus Neuenstadt, das Jazzduo Derzenbach & Fuchs aus Neckarsulm. Aus der Ferne kommen der in Berlin lebende kanadische Folk-Pop Multi-Instrumentalist Adam Wendler und Singer-Songwriter Ben Jakob. Zum wiederholten Male spielt die Open-Air-Kino-Band (kurz: OAK-Band) an allen drei Montagen für den guten Zweck, und zwar für eine Spende für „Menschen in Not“.

Open-Air-Kino tanzt

Zu den tänzerischen Vorführungen gehört u.a. ein Klassiker im Open-Air-Kino: Die Showgruppe des Bewegungszentrums der TSG Heilbronn zeigt Ausschnitte aus StepAerobic, Zumba, DanceAerobic, Jumping und HipHop. Die Tanzwerkstatt Obersulm präsentiert eine kurzweilige Show aus Ballett, Modern, Contemporary, Jazz Dance, Hip-Hop und Zumba. Und der Verein KunST 07 Heilbronn e.V. zeigt ein buntes Programm von Revuetanz, New Stylz bis hin zu Jazz- and Modern Dance.

Mädelsabend mit VIVA-Modenschau am Donnerstag, 3. August 2023

Traditionell gibt es am Donnerstag, den 3. August, den Mädelsabend, bei dem selbstverständlich auch Männer herzlich willkommen sind. Welcher Film könnte zur bereits legendären Modenschau der Boutique VIVA Petra Kern besser einstimmen als „Mrs. Harris und ein Kleid von Dior“?

Radio Ton-Familientag am Samstag, 5. August 2023

Ein unvergessliches Erlebnis erwartet alle kleinen Gäste am Samstag, den 05.08.2023, ab 16:00 Uhr. Die renommierte Knurps Puppenkiste bringt ihre charmante Inszenierung von Rumpelstilz auf die Bühne. Danach lockt „Supermario“ mit „Mario Bros“ zum Familientag auf der Großleinwand. Neben den normalen Tickets gibt es das Familienticket für 2 Erwachsene und bis zu 3 eigene Kinder bis 16 Jahre für 10 Euro pro Person.

LateNight – für junggebliebene Erwachsene

21dynamic freut sich, die Fans der Mitternachtsvorstellung im gemütlichen Open-Air-Kino-Saal zu begrüßen. Das Programm wird die jungen Erwachsenen zum Lachen, Gruseln und Mitfiebern bringen.

Pausen-Show mit dem Fotoclub Obersulm

Der Fotoclub Obersulm e.V. präsentiert in den Filmpausen eine bildgewaltige Fotoshow mit teils preisgekrönten Werken.

Tickets online und an der Abendkasse – Eintrittspreise (inkl. Gebühren)

In diesem Jahr gibt es Tickets im Online-Vorverkauf unter www.Open-Air-Kino-Heilbronn.de und an der Abendkasse.

Standard-Ticket: 13,00 €

Premium-Ticket: 17,00 € + mehr Beinfreiheit + platzgenaue Buchung + kleine Tüte Popcorn

Losberger De Boer-Lounge-Ticket: 35,00 € + überdachter Lounge-Platz + 15,00 € Verzehr (Weingarten, WG-Stand, Snack-Stand) + kleine Tüte Popcorn

Gruppen-Ticket: 11,00 € pro Person (ab 6 bis max. 20 Personen)

Familien-Ticket: 10,00 € pro Person (nur gültig am 5.8. beim Familientag, gilt für 2 Erwachsene + 1 - 3 eigene Kinder bis 16 Jahre)