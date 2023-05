Auch im Juni laufen wieder einige neue Filme in den Kinos über die Leinwände. Die MORITZ-Redaktion hat die Kinotipps zusammengefasst.

Und dann kam Dad

Mit eigenwilligen Vaterrollen kennt sich Robert De Niro bestens aus. An der Seite des Stand-Up-Comedians Sebastian Maniscalco dreht er italienisches Temperament und amerikanischen Lifestyle durch die Mangel, sein Sparfuchsverhalten ist mehr schwäbisch denn sizilianisch. Als Friseur steht Papa Salvo für Bescheidenheit ebenso wie für traditionsbegründete Eigenwilligkeit, und besteht darauf, unbedingt dabei zu sein, wenn sein Sohn am Unabhängigkeitstag vor seiner superreichen, irisch-stämmigen Schwiegerfamilie seiner Angebeteten einen Heiratsantrag machen möchte. Bei diesem Ausflug prallen Gegensätze aufeinander und jagt eine Extravaganz die nächste, etwa wenn Salvo nicht nur mit der Haarschere, sondern auch mit italienischer Kochkunst brillieren will. Der Schalk sitzt De Niro ordentlich im Nacken. Schön dabei: die Gags sind absolut zivilisiert, die Botschaft von Familie funktioniert. Eine Szene erinnert an die deutsche Komödie „Der Pfau“. Start: 25. Mai

Nostalgia

Sicher ist sicher, denkt sich Felice (Pierfrancesco Favino), als er nach 40 Jahren in seine Heimatstadt Neapel zurückkehrt und lieber seine Armbanduhr im Hotelsafe verstaut. Er besucht seine alte Mutter, streift durch die Gassen des Viertels Sanità, staunt über die Veränderungen und über den Einfluss der Mafia über das Leben der Menschen. Ausgerechnet sein damaliger bester Freund gehört zu jenen, die das Leben der Stadt nach ihren Regeln bestimmen. Dem sanftmütigen Felice wird empfohlen, die Stadt besser wieder zu verlassen. Die Art und Weise, wie die Kamera eintaucht in die oftmals schmuddeligen Ecken des Viertels, ist sowohl poetisch wie Angst einflößend. Dazu der Soundtrack von Mittgliedern von Tangerine Dream: großartig! Start: 8. Juni 2023

Divertimento

„Tar“ mit Cate Blanchett war ja neulich schon ein fulminanter Film über eine Orchesterdirigentin, allerdings einer fiktiven. Die nun den Taktstock schwingende Ensembleleiterin hier gibt’s wirklich. Sie heißt Zahia Ziouani, stammt aus einer Familie tunesischer Einwanderer, lebt in Paris und ist Profidirigentin. Der rundum gelungene Spielfilm zeichnet nach, wie sie und ihre in der Banlieue aufgewachsene Zwillingsschwester es im alter von 17 jahren schafften, in der doch elitären Welt der klassischen Musik Fuß zu fassen. Im weiteren Verlauf wird für Zihouani (Oulaya Amamra) die Begegnung mit dem Stardirigenten Sergiu Celibidache (Niels Arestrup) maßgeblich sein. Der Rumäne ist ein strenger, aber auch Talent fördernder Unterstützer ihres Weges. Start: 15. Juni 2023

Mamma ante Portas

Weil ihre Wohnung renoviert wird, quartiert sich eine 70-jährige Mama bei Tochter (Mathilde Seigner) und Schwiegersohn ein. Der alten Dame gefällt’s und so bleibt sie, zum Leidwesen vom Rest der Familie, länger als geplant. Start: 25. Mai 2023

Arielle, die Meerjungfrau

Ein Schiff kentert, Besatzungsmitglieder drohen zu ertrinken. Als Retterin taucht aus der Meerestiefe Arielle, die Meerjungfrau (Halle Bailey) auf und bricht damit eine Regel ihres Unterwasserreiches. Ein FIlm, in dem viel gesungen wird. Start: 25. Mai 2023

Fucking Bornholm

Ein Paar und ein guter Freund mitsamt Kindern machen mal wieder Campingurlaub auf der dänischen Insel. Viel Zündstoff liefern die Ansichten über die Geschlechterrollen. Fast meint man, einem Plot von Ruben Östlund beizuwohnen. Start: 1. Juni 2023

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Brooklyns Spinne trifft im animierten Abenteuerspektakel auf andere Spider-People und fragt sich, wie sie damit umgehen soll. Eigentlich geht’s doch darum die zu retten, die einem wichtig sind. Start: 1. Juni 2023

Das Rätsel

Internationale Translatoren werden für die abschnittsweise Übersetzung eines Romans eingesperrt und trotzdem dringt eine fertige Version nach außen. Wer’s war? Eben darum geht’s. Ein Whodonit-Drama ganz ohne Mord. Start: 1. Juni 2023

The Adults

Filme darüber, wie Geschwister mit Schicksalsschlägen umgehen, gibt’s wenige. In diesem US-Indiefilm kommen fünf Jahre nach dem Tod ihrer Mutter drei Geschwister wieder zusammen. Etwas Sentimentalität ist unvermeidbar. Start: 8. Juni 2023

Mavka - Hüterin des Waldes

Das Waldmädchen Mavka ist hinweg von dem jungen Musiker Lukas. Sie muss sich zwischen ihm und ihrer Aufgabe als Waldhüterin entscheiden. Das ukrainische Märchen ist als Parabel über die Macht der Liebe zu verstehen. Start: 8. Juni 2023

Asteroid City

Der jüngste Streich von Wes Anderson kommt frisch von den Filmfestspielen aus Cannes. In den 1950er Jahren taucht in einer amerikanischen Wüstenstadt unerwartet ein Alien auf und sorgt für Verwirrung. Mit dabei ist Tom Hanks. Start: 15. Juni 2023

Greatest Days

Basierend auf dem 2017 uraufgeführten Musical „The Band“ und geprägt von der Musik von Take That, erzählt der Film von fünf Frauen, die nun, 25 Jahre später, einem Reunion-Konzert ihrer Lieblingsband entgegenfiebern. Start: 16. Juni 2023

Die Rumba-Therapie

Laut des Arztes (Michel Houellebecque) soll ein Schulbusfahrer mehr Sport betreiben. Zufällig ist seine ihm unbekannte Tochter Tanzlehrerin. Eine unterhaltsame Vater-Tochter-Story, trotz des standardmäßigen Tanzwettbewerbes. Start: 22. Juni 2023

The Knocking

Bei Maria, Mikka und Matilda werden nach der Rückkehr in ihr Elternhaus Kindheitstraumata geweckt. Vor 15 Jahren wurde dort ihr Vater ermordet, die Mutter gilt seitdem als vermisst. Klopf klopf – schon tritt Angstschweiß auf die Stirn. Start: 22. Juni 2023

Elemental

Der Animator Peter Sohn überträgt das Großstadtleben, in Mitten von Menschen unterschiedlichster Herkunft (Schmelztiegel), auf die Stadt »Element City«. Ihre Bewohner stammen jeweils von einem der vier Elemente ab. Start: 22. Juni 2023

Filmkiste zusammengestellt von Dieter Kunert

Dass die Meere wärmer werden, hat mit „Fisch im Fell“ wenig zu tun. In der deutschen Komödie begleitet Frederick Lau als Diakon eine Jugendgruppe, die an einem Filmprojekt arbeitet, nach Südtirol. Start: 25. Mai

Eine junge Russin reist in „Valeria is getting married“ nach Tel Aviv, um dort einen Israeli zu heiraten. Bald stellt sie fest: so rosarot, wie sie sich das ausgemalt hat, ist die Sache nicht. Start: 25. Mai

Stephen Kings Kurzgeschichte „The Boogeyman“ (1973) ist mehrfach schon filmisch adaptiert worden. Ein Monster im Schrank strapaziert dabei die Nerven von Protagonisten und Publikum. Start: 1. Juni

Zwei Opern hat Axel Ranisch bereits höchst fantasievoll an der Stuttgarter Oper inszeniert. Sein fulminanter Film „Orphea in Love“ arbeitet nun mit den Ausdrucksmitteln von Gesang und Tanz. Start: 1. Juni

In „Doggy Style“ verbündet sich ein verlassener Hund mit anderen Streunern, um sich an seinem ehemaligen Besitzer zu rächen. Zum Zeitvertreib rammeln die Vierbeiner Gartenzwerge. Start: 8. Juni

Im sechsten Teil der „Transformers“-Spektakel-Reihe wirkt neues, junges Personal mit, zudem stehen die Autobots in „Aufstieg der Bestien“ auf kämpferischer Ebene neuen Aggressoren gegenüber. Start: 8. Juni

„The Flash“ ist Mitglied der Justice League und in der Lage, blitzschnell in der Zeit zurückzureisen, um Dinge vor ihrem eigentlichen Eintritt geradezubiegen. Doch auch die Vergangenheit birgt Gefahren. Start: 15. Juni

Die US-Komödie „No Hard Feelings“ erzählt von einer Uber-Fahrerin (Jennifer Lawrence), der ein schicker Buick Regal winkt, wenn ihr die Entjungferung eines 19-Jährigen gelingt. Reibunglos geht das nicht. Start: 22. Juni