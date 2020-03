Jean Seberg – Against all Enemies

Sie war Jeanne D’Arc für Otto Preminger und auf der Flucht mit Jean-Paul Belmondo in Jean-Luc Godards „Außer Atem“. Zurück in Hollywood sympathisiert die Schauspielerin Jean Seberg Ende der 1960er Jahre dann mit der Black-Panther-Bewegung – und genau auf diesen Lebensabschnitt fokussiert der als Psychogramm angelegte und als Spionagethriller gestaltete Porträtfilm des Australiers Benedict Andrews. „Die Presse ist kein Haustier, mit dem man spielt“, warnt ihr Manager sie noch, ehe sie mehrere Jahre vom FBI überwacht und abgehört wird. Hautnah bekommen so die beiden zuständigen Abhörspezialisten mit, wie die aufgrund einer Trennung ohnehin labile Seberg paranoid zu werden droht. Kristen Stewart spielt die selbstbewusste Amerikanerin als sensible und kämpferische Frau, die trotz aller Anfeindungen und Überwachungsmaßnahmen nie den Glauben an die gute Sache verliert. Dabei geht’s Andrews um weit mehr, als nur das tragische Schicksal einer Schauspielikone, sondern auch um das Stimmungsbild einer vergangenen Zeit. Das zitronengelbe Kleid passt darin farblich zum schnittigen Jaguar.

Kinostart: 26. März 2020