„Über die Geburt von Erdbeben“ heißt es im Untertitel von Robert Schwentkes schwarzer Komödie über die letzten Tage des antiken Philosophen Lucius Annaeus Seneca und die Anfänge von Kaiser Neros Regime im antiken Rom. Als Ziehvater und Vordenker des späteren Kaisers Nero ist Seneca maßgeblich am Aufstieg des selbstgefälligen Tyrannen beteiligt. Der befiehlt seinem Haus- und Hof-Philosophen, bekannt für seine großen Reden über Verzicht und Milde, sich selbst zu töten. Schwentke macht daraus einen wahnwitzigen Ritt in eine Welt maßloser Macht, in der Opportunismus und Eitelkeit den moralischen Kompass bestimmen. Das hochkarätige Darstellerensemble wird angeführt von einem fulminanten John Malkovich als spitzzüngigem Seneca.

ab 23. März im Kino