× Erweitern Foto: Universum Film Sonnenallee

Die DDR in den 70er-Jahren: Der Film begleitet den 17-jährigen Michael auf seiner Reise zum Erwachsenwerden in einem geteilten Berlin. Dieser wohnt in der Sonnenallee, ist 17 Jahre alt, liebt Pop-Musik und kleidet sich für den Abschnittsbevollmächtigten zu modisch. Mit viel Witz inszeniert der deutsche Kult-Regisseur Leander Haußmann mit »Sonnenallee« einen der größten Publikumshits des deutschen Kinos.

Ab 02.11. auf DVD und Blu-ray,

www.universumfilm.de