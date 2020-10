Ab 8. Oktober: Vergiftete Wahrheit

Vergiftete Wahrheit

Als Wirtschaftsanwalt wimmelt Rob Bilott (Mark Ruffalo) zunächst vehement ab, als 2001 ein erboster Farmer aus West-Virginia in seiner schicken Kanzlei steht und um Hilfe bittet. Erst als er hört, dass der Chemiekonzern DuPont just in seiner Heimat eine hundsmäßige Sauerei angestellt haben soll, wird er neugierig. Aufgefächert wird in diesem US-Drama, wie Bilott vor Gericht nachweist, dass der Konzern vergiftetes Wasser in Flüsse geleitet und wissentlich gesundheitliche Gefährdungen nicht nur seiner Mitarbeiter in Kauf genommen hat. Gerade in Zeiten von Nachhaltigkeit und einem wünschenswerten sorgsamen Umgang mit der Natur zeigt Todd Haynes spannender Film, dass die Gier nach wirtschaftlichem Profit nicht über allem stehen sollte.

Start: 8. Oktober