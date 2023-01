Violent Nights

Eigentlich will Santa Claus (David Harbour), vormals der blutrünstige Wikinger Nicomund der Rote, nur die Geschenke bringen, aber als er auf eine Gruppe Söldner stößt, die auf einem Anwesen Geiseln genommen hat, war’s das mit Stille Nacht. Statt der Geschenke holt Santa in »Violent Night« den Hammer aus dem Sack. Denn an Heiligabend legt sich niemand ungestraft mit dem Weihnachtsmann an. Nach dem Fest ist vor dem Fest: David Harbour (»Stranger Things«, »Black Widow«) spielt den Weihnachtsmann, der rot sieht … blutrot. Weihnachtliche Actionkomödie von Regisseur Tommy Wirkola (»Hänsel & Gretel: Hexenjäger«).

ab 16.02. auf DVD

und BluRay, Universal

www.universalpictures.de