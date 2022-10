RED DEVILS: Abschluss der Hinrunde in Urloffen

Der letzte Hinrundenkampf der Red Devils findet am Samstag (19:30) beim ASV Urloffen statt.

Mit bisher drei Punkten aus sechs Kämpfen liegt der ASV, zwei Ränge hinter den Red Devils, auf dem sechsten Platz der Tabelle. Zuletzt gab es eine deutliche 6:19-Niederlage beim KSV Köllerbach. „Es wird in Urloffen kein Selbstläufer werden und wir müssen ganz konzentriert zur Sache gehen. Wir haben die letzten Kämpfe hervorragend bestritten. Die Mannschaft steigert sich von Woche zur Woche und ich bin zuversichtlich, dass wir die zwei Punkte holen werden, wenn wir an die Leistungen anknüpfen können“, erklärt Headcoach Adam Juretzko optimistisch.

Der ASV konnte bis auf einen Heimsieg, gegen den bisher noch punktlosen RKG Freiburg, noch keinen Sieg einfahren.

Vor allem auf den Kampf von Marius Braun, der aller Voraussicht nach auf Florian Neumeier treffen wird, freut sich Juretzko. „Das wird ein spannendes Duell werden“, versichert er. Auch den Kämpfen von Robin Pelzer und Abdolmohammad Papi fiebert der „Kommander“ entgegen. Robin Pelzer trifft entweder auf den polnischen Meister Roman Pacurkowski oder Domenik Chelo, die beide ihre letzten Duelle für sich entscheiden konnten.

An die letzten beiden Aufeinandertreffen der Mannschaften erinnern sich die Red Devils gerne. In den Playoffs der Saison 2018/2019 konnte man in Urloffen mit 23:1 gewinnen. Der anschließende Heimkampf endete sogar mit 31:4 für die Heilbronner. Mit einem ähnlich klaren Sieg ist in dieser Saison allerdings absolut nicht zu rechnen.

„Wir sind gut vorbereitet und werden uns nicht den Schneid abkaufen lassen“, versichert Adam Juretzko.