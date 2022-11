RED DEVILS Heilbronn: »Der Fluch« von Witten ist gebrochen

Am 26. November konnten die RED DEVILS aus Heilbronn erstmalig beim KSV Witten 07 gewinnen. Zuvor gab es 2018 (13:14 Niederlage) und 2021 (11:21 Niederlage) jeweils zwei Niederlagen in Witten. Durch den 18:11 Sieg bleiben die roten Teufel weiterhin ungeschlagen in der Rückrunde und kletterten aufgrund des Unentschiedens zwischen dem ASV Mainz 88 und dem TuS Adelhausen auf den 3. Platz in der 1. Bundesliga West.

Im Vorfeld sprach man von einer ganz besonderen Begegnung, da der Headcoach der RED DEVILS und drei ehemalige Wittener auf Seiten der Heilbronner standen. Neben Adam Juretzko war es auch eine Rückkehr für Robin Pelzer, Ilyas Özdemir und Simeon Stankovich. Unter der Woche wurden wieder viele Änderungen an der Startaufstellung vorgenommen. Robin Pelzer und Simeon Stankovich mussten Stilartfremd kämpfen, da im Vergleich zur Vorwoche André Timofeev und Genzhe Genzheev in der 2. Mannschaft zum Einsatz kamen, um der 2. Mannschaft beim Kampf um den Klassenerhalt gegen den TSV Ehningen II zu helfen. Die taktischen Umstellungen gingen auf und beide Mannschaften der RED DEVILS beendeten den gestrigen Kampfabend mit einem wichtigen Sieg.

Die erste Halbzeit war dominiert von engen und spannenden Kämpfen. Bis 57kg im griechisch-römischen Stil gewann der Sportler auf Seiten der Heilbronner gegen Denis Krasimirov Demirov (2. Europameister U23 / 2022) mit 9:5 Punkten in einem spannenden Kampf bis zur letzten Sekunde.

Im Schwergewicht bis 130kg Freistil kämpften der ehemalige Wittener Simeon Stankovich und der Wittener Mehmet Kasim Aras beide Stilartfremd gegeneinander. Beide Athleten kannten sich bestens aus verschiedenen Trainingseinheiten und so gestaltete sich ein äußerst taktisch geprägter Kampf. Das glücklichere Ende hatte der Wittener Mehmet Kasim Aras mit 4:1 Punkten. Somit stand es nach zwei Kämpfen 2:2.

In der Gewichtsklasse bis 61kg Freistil hatte es Recep Topal mit dem ehemaligen Heilbronner Anatoli Buruian zu tun. Der U20 Europameister von 2010 konnte die Angriffe von Recep Topal nicht verteidigen und gab bei der 0:8 Punktniederlage sogar drei Mannschaftspunkte ab. Dadurch erhöhte Recep Topal auf 5:2 für die RED DEVILS.

Eine Gewichtsklasse höher als normalerweise kämpfte Marius Braun bis 98kg im griechisch-römischen Stil. Gegen das Freistiltalent Kiril Kildau entwickelte sich ein unangenehmer Kampf. Beide Sportler konnten aus dem Kampf heraus keine Wertung erzielen. Durch die letzte Passivitätsermahnung an den Wittener, gewann Marius Braun mit 1:1 nach Punkten. So gingen die RED DEVILS vor dem letzten Kampf der ersten Halbzeit mit 6:2 in Führung.

Vor der Halbzeit machte Abdolmohammad Papi bis 66kg im griechisch-römischen Stil kurzen Prozess gegen den jungen Justus Eigenbrodt und gewann mit 16:0 durch technische Überlegenheit nach 53 Sekunden. Zur Halbzeit führten die RED DEVILS mit 10:2.

Die zweite Halbzeit war etwas schneller beendet, da auf beiden Seiten jeweils eine Gewichtsklasse unbesetzt blieb. Bis 86kg Freistil sicherte sich Taimuraz Friev die vollen vier Punkte durch technische Überlegenheit mit 16:0 gegen Ümitcan Tasdemir. Durch diesen Sieg wuchs die Führung auf 14:2 für die RED DEVILS an.

Bis 71kg Freistil konnten die RED DEVILS keinen Vertreter gegen den Wittener Andrei Perpelita stellen und somit verkürzte der KSV Witten 07 auf 14:6.

Etwas überraschend war die Niederlage von Ilyas Özdemir in der Gewichtsklasse bis 80kg im griechisch-römischen Stil gegen Noah Englich. Den Sohn des Silbermedaillengewinners von Peking 2008 Mirko Englich. Nach einer 4:0 Pausenführung drehte Noah Englich in der zweiten Runde auf und konnte durch einen Wurf im Boden sowie im Stand den Kampf mit 11:5 nach Punkten gewinnen. Vor den letzten beiden Kämpfen stand es also nur noch 14:8 für die RED DEVILS.

Dies änderte sich allerdings sehr schnell, da bis 75kg im griechisch-römischen Stil unser Robert Attila Fritsch kampflos zu vier weiteren Punkten kam. 18:8 Führung für die RED DEVILS vor dem letzten Kampf. Im letzten Kampf des Abends musste Robin Pelzer Stilartfremd gegen den georgischen Topathleten Levan Kelekhsashvili ran. Bis zur letzten Sekunde wendete Robin Pelzer in einem starken Kampf die vorzeitige Niederlage ab und gab bei der 2:16 Punktniederlage nur drei Mannschaftspunkte ab. Dadurch konnten die RED DEVILS zwei weitere und wichtige Punkte mit nach Heilbronn nehmen.

Unsere 2. Mannschaft gewann den Abstiegskrimi durch die beiden Verstärkungen aus der 1. Mannschaft in der heimischen Römerhalle mit 22:9 gegen den TSV Ehningen II. Wichtige Punkte für den tollen Sieg holten Julian Laas, Ivan Huzau, Nico Breischaft, Genzhe Genzheev, David Weinberg, André Timofeev und Stefan Kamockij. Dieser Sieg verhalf unserer 2. Mannschaft auf den 7. Platz und einem vier Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz.