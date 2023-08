RED DEVILS Heilbronn: Dauerkarten & Tageskarten ab sofort erhältlich

Endlich ist es wieder soweit! Die neue Bundesliga-Saison 2023/2024 der RED DEVILS steht in den Startlöchern. Fans, aber auch Neugierigen wird empfohlen, ihre Terminkalender rauszuholen und sich die Termine der Heimkämpfe einzutragen. Ab sofort kann man sich unter: https://diginights.com/event-series/red-devils-heilbronn einen Platz in der „Römerhölle“ mit einer Dauerkarte sichern und hierbei den Eintritt von zwei Heimkämpfen auf Weltklasseniveau sparen. »Ihr wollt Action, Spitzensport und Leidenschaft sehen? Dann seid ihr bei Heilbronns einzigen Bundesligisten genau richtig«, so die RED DEVILS.

Hinweis zu den Tageskarten: Die RED DEVILS empfehlen den Kauf von Tageskarten online über unseren Ticketingpartner Diginights, da wir zur kommenden Saison Gebühren für die Abendkasse berechnen werden/müssen.