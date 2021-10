RED DEVILS Heilbronn: Auswärtskampf in Merken

Am Samstag reisen die RED DEVLS Heilbronn nach Düren-Merken, wo sie um 19.30 Uhr in der Merkener Mehrzweckhalle gegen den RC CWS Düren-Merken antreten.

Die RED DEVILS als Tabellenführer fünf Siege, null Niederlagen, Düren-Merken als Tabellenletzter null Siege, fünf Niederlagen – die Vorzeichen für diesen Auswärtskampf scheinen klar zu sein. Mitnichten, meint RED DEVILS Headcoach Patric Nuding: „Nach dem Ende der Transferfrist, als die Mannschaftskader bekanntgegeben wurden, war ich mir sicher, dass Merken mindestens um Platz vier kämpfen würde. Bisher hatten sie in dieser Saison unglaubliches Pech und wir werden sie nicht unterschätzen.“

Und tatsächlich, die Athleten aus der Nordeifel hatten das Pech bisher an den Ringerschuhen kleben. Eigentlich war man mit einem 15:14-Auswärtssieg in Witten in die Saison gestartet, doch wurde dieser Sieg im Nachhinein wegen es Aufstellungsfehlers in eine 12:18-Niederlage umgewandelt. „Seither sind sie von einer Verletzung in die andere geschlittert“, wie Patric Nuding weiß. Die ganze Situation gipfelte für den RC Merken darin, dass sie am vergangenen Wochenende in Nackenheim mit nur neun Ringern antraten, von denen einer auch noch Übergewicht hatte, weshalb der eigentlich mit 6:25 verlorene Kampf in eine 0:40-Wertung umgewandelt wurde.

„Ungeachtet der Lage beim Gegner werden wir mit einer starken Mannschaft nach Düren-Merken fahren und fokussiert in den Kampf gehen, denn schließlich wollen wir die Punkte mit nach Hause nehmen“, so Patric Nuding.