Richtungsweisendes Topduell unter 2G+ Bedingungen

Am Samstag (19.30 Uhr) empfangen die RED DEVILS Heilbronn zum Spitzenkampf der Bundesliga West den SV Alemannia Nackenheim in der Römerhalle. Im Duell zweier Teams, die beide bereits für die Playoffs qualifiziert sind, geht es bei diesem Duell um die Vorherrschaft in der Bundesliga West.

Da der wieder erstarkte ASV Mainz von Platz drei ganz stark nach vorne drängt, sind die RED DEVILS gegen Nackenheim fast schon zum Siegen verdammt, um die über neun Kämpfe hart erarbeitete Tabellenführung im drittletzten Kampf der Hauptrunde nicht mehr in Gefahr zu bringen.

Headcoach Patric Nuding ist sich der Schwere der Aufgabe am Samstag bewusst, haben die Nackenheimer doch nicht nur den deutschen Olympia-Dritten Denis Kudla im Team, sondern mit Eldaniz Azizli auch den Weltmeister von 2018, mit Fazli Eryilmaz den aktuellen WM-Dritten sowie mit Edgar Babayan den Vize-Europameister von 2016. „Das wird ein richtungsweisendes Topduell im Hinblick auf die Playoffs im Januar werden“, weiß Patric Nuding. „Wir werden wie immer versuchen das Maximum abzurufen, um die Punkte in Heilbronn zu behalten und den Vorsprung auf Nackenheim zu vergrößern.“

Im Vorfeld des Bundesliga-Kampfes empfängt die zweite Mannschaft der RED DEVILS in der Landesliga um 17.30 Uhr den RSV Benningen.

Als Pausenact begrüßen die RED DEVILS diesmal die Tanzgruppe „Rebels“, die Streetdance mit Einflüssen aus afrikanischen Tänzen, Salsa und Jazzdance performt.

Der Heimkampf gegen Nackenheim findet erstmals unter den neuen 2G+ Bedingungen statt. Deshalb dürfen die RED DEVILS nur geimpfte und getestete Personen als Zuschauer in der Römerhalle begrüßen, die zusätzlich auch noch einen aktuellen negativen Antigen-Schnelltest vorweisen können. Die Ausnahme bilden Kinder bzw. Schülerinnen und Schüler bis 17 Jahre, bei denen die Vorlage eines gültigen Schülerausweises genügt. Jugendliche bis 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen, benötigen ebenfalls einen negativen Schnelltest.

Um den Ablauf für die Zuschauer möglichst einfach zu gestalten, wird der SV Heilbronn am Leinbach direkt vor der Halle wieder seine Teststation aufbauen. Ab 16 Uhr können dort die Schnelltests gemacht werden, die dann in Kombination mit Eintrittskarte sowie Geimpften- oder Genesenen-Nachweis zum Eintritt in die Halle berechtigen.