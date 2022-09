Vier rote Teufel bei der WM in Belgrad

Wenn vom 10. bis 18. September im serbischen Belgrad die diesjährigen Weltmeisterschaften stattfinden, werden auch vier Ringer der RED DEVILS Heilbronn ihre Länder vertreten.

In der Klasse Griechisch-Römisch bis 63 Kilogramm trägt Abdolmohammad Papi erstmals bei einer WM das Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Der Gewinner des Großen Preises von Deutschland hat seit 2021 die deutsche Staatsbürgerschaft und startet in Topform in das Turnier.

Bereits zum achten Mal geht Taimuraz Friev bei einer Weltmeisterschaft an den Start (Freistil, 86 kg). Der Spanier, der während der WM seinen 36. Geburtstag feiern wird, war 2013 zum ersten Mal dabei und feierte seinen größten Erfolg mit der Bronzemedaille im Jahr 2018.

Für eine Überraschung könnte Ramazan Ramazanov (Freistil, 70 kg) sorgen, der seine erste WM bestreiten wird. Der Bulgare, der bereits in der letzten Saison zweimal für die RED DEVILS in den Bundesliga-Playoffs aufgelaufen war, überzeugte im Frühjahr mit einem dritten Platz bei den Europameisterschaften.

RED DEVILS-Neuzugang Robert Fritsch ist amtierender Europameister und hat sich nach einem enttäuschenden 17. Platz bei seinem WM-Debüt im letzten Jahr einiges vorgenommen. Der Ungar gehört bei etwas Losglück durchaus zu den Medaillenkandidaten in der Klasse Griechisch-Römisch bis 72 kg.