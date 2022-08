RED DEVILS Heilbronn: Auf ein Neues

Es geht wieder los: Am 24. September startet die neue Bundesliga-Saison für die RED DEVILS mit ­einem Auswärtskampf in Nackenheim. Wie fit ist der neue Kader um Marius Braun, André Timofeev und Eduard Popp und wird die Truppe und ihr ­neuer Cheftrainer Adam Juretzko das Minimalziel Playoffs erreichen?

Unbedingter Siegeswille? Bei den Ringern der RED DEVILS werden für diese Saison bewusst kleinere Brötchen gebacken: » Wir wollen mindestens die Playoffs erreichen, da sich die Bundesliga umstrukturiert hat und wir den Wettbewerb erstmal beobachten möchten in der aktuellen und schwierigen Zeit«, erklärt Geschäftsstellenleiter Dominik Bauer. Zahlreiche personelle Wechsel, darunter der Weggang des Cheftrainers Patrick Nuding und des Olympia-Bronzegewinners Frank Stäbler sorgen für eine unsichere Lage. Der neue Kader wurde stark verjüngt mit ausländischen Top-Athleten. Die deutsch Achse der RED DEVILS wird mit Genzhe Genzheev (vorheriger Verein: ASV Schorndorf), Robin Pelzer (RC CWS Düren-Merken), Ilyas Özdemir (ASV Mainz 88) und Simeon Stankovich (KSV Witten 07) verstärkt. Bei den ausländischen Sportlern dürfen sich Fans insbesondere auf Dovudzhon Toshev (57kg Greco / Tadschikistan / Russischer Meister) und Robert Attila Fritsch (75kg Greco / Ungarn / Europameister) freuen. Dass Abdolmohammad Papi einer der besten Ringer im Griechisch-Römischen Stil bis 63 Kilogramm ist, stellte dieser im August beim Großen Preis von Deutschland unter Beweis. Mit drei Überlegenheitssiegen marschierte der Deutsch-Iraner zum Turniersieg. Der neue Kader, verstärkt durch »alte Recken« wie Eigengewächs Eduard Popp, muss sich nun erstmals am Samstag, den 24. September im Kampf gegen Nackenheim beweisen, bevor es dann am 1. Oktober zum ersten Heimkampf gegen den ASV Mainz 88 in der Römerhalle kommt –ein früher Showdown, immerhin zählt Dominik Bauer die Mainzer neben dem KSV Köllerbach zu den potentiell stärksten Gegnern in dieser Saison.

In der vergangenen Saison setzten die RED DEVILS für ihre Heimkämpfe erstmals auf zusätzliche Anreize und Showelemente, um Zuschauer nach der Corona-Pandemie wieder in die Römerhalle zu locken. Auch für die neue Saison sind diverse Marketingaktivitäten geplant, wie Bauer verrät: »Wir haben Marketingaktivitäten mit unseren Partnern in der Stadt geplant. Unter anderem auf dem Heilbronner Weindorf oder beim verkaufsoffenen Sonntag. Wir werden auch Mediaboard-Werbung vor der Saison schalten.« Zusätzlich werden die RED DEVILS bei den 1. Semestertagen der Hochschule Heilbronn am Start sein, so Bauer. »Für jeden Heimkampf werden besondere Kampagnen geplant, um die Menschen in die Römerhalle zu locken.«

Termine Heimkämpfe

Sa. 1. Oktober, 19:30 Uhr gg. ASV Mainz 88)

Sa. 8. Oktober, 19:30 Uhr gg. KSV Witten

Sa. 22.Oktober, 19:30 Uhr gg. TuS Adelhausen

Sa. 5. November, 19:30 Uhr gg. SV Alemannia Nackenheim

Sa. 19. November, 19:30 Uhr gg. RKG Freiburg 2000

Sa. 3. Dezember, 19:30 Uhr gg. KSV Köllerbach

Sa. 17. Dezember, 19:30 Uhr gg. ASV Urloffen