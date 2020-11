„Stuttgarts schönster Sport“ im Handumdrehen!

Immer mit dabei, immer auf dem neuesten Stand! Der amtierende Deutsche Meister 2019 der Volleyball-Bundesliga bietet allen Fans nun noch mehr digitalen Mehrwert. Modern, attraktiv, erfolgreich. Was für Krystal, Lena und Co. auf dem Feld gilt, gibt´s ab sofort nun auch für die Fans als Smartphone-App für Android und mit Apple ioS Betriebssystem.

Die App ist unter „Allianz MTV Stuttgart“ im Apple App Store sowie im Google PlayStore zum Download verfügbar. In Kooperation mit dem französischen Anbieter bFAN und der Volleyball-Bundesliga ist die Entwicklung und Umsetzung möglich geworden. Die nun veröffentliche Version ist ein erster Anfang und wird kontinuierlich weiterentwickelt, verbessert und optimiert, weshalb auch das Feedback der Nutzer für den Verein sehr wichtig ist.

„Gerade in diesen Zeiten ist diese Digitalisierung unserer Angebote ein weiterer Schritt zu noch mehr Professionalität, Kommunikation und Interaktion mit den Fans“ freut sich Geschäftsführer Aurel Irion über das neue Angebot. „Digitale Dienste auf dem Smartphone oder Tablet bestimmen unser Leben. Hier darf „Stuttgarts schönster Sport“ natürlich nicht fehlen. Dadurch wird es für die Fans noch leichter sich topaktuell über uns zu informieren. Die App ist ein Quantensprung für den Volleyball, die Volleyball-Bundesliga und für uns“.

Mit der App sind die Fans von „Stuttgarts schönstem Sport“ immer bestens informiert und ganz nah dran am Team. Kein Highlight, kein Spielbericht, kein Live-Ergebnis oder Termin werden mehr verpasst – all dies bekommt der Nutzer auf Wunsch per Push-Service direkt auf sein Smartphone. Die App bietet jedem Fan auch weitere Interaktion über einen personalisierten Account, mit dem die interaktiven Module der App genutzt werden können. Hierdurch ist es ganz leicht an Gewinnspielen, Tipps, Votings oder Umfragen teilzunehmen.

Die App bietet auch die Möglichkeit Punkte zu sammeln. Fans können so viele Punkte wie möglich sammeln, indem sie bestenfalls alle Spiele besuchen, an verschiedenen Quizzen, Umfragen oder Prognosen teilnehmen und nach jedem Spiel ihre Top-Spielerin auswählen! Denn die gesammelten Punkte können später gegen Belohnungen oder exklusive Erlebnisse eingetauscht werden. Deshalb ganz wichtig: in der App registrieren und Account anlegen!

Alle Vorteile der Allianz MTV Stuttgart App:

100 % „Stuttgarts schönster Sport“ in einer App: News, Videos, Bilder, Social Media

Modernes und interaktives Design

Steckbriefe zu allen Teammitgliedern der Mannschaft

Push-Benachrichtigung aufs Smartphone

Spielplan und Tabelle (Bundesliga, Pokal und international)

Live-Features während den Spielen mit Stream und Live-Ticker

Fanshop-Angebote

Direkter Zugriff auf den mobilen Ticketshop

Interaktion und Austausch durch Tippspiele, Umfragen und Votings

Partner und Sponsoren

…und vieles mehr!

Die offizielle App „Allianz MTV Stuttgart“ ist ab sofort kostenlos im Google PlayStore sowie im Apple App Store unter dem Suchbegriff „Allianz MTV Stuttgart“ verfügbar.

Feedback, Verbesserungswünsche, Kritik zu den Funktionen und Umfang der App ist unter presse@allianz-mtv-stuttgart.de erwünscht!