Allianz MTV Stuttgart stellt Jerseys für 2021/2022 vor

Ganz im Zeichen der Verbundenheit mit der Heimatstadt Stuttgart geht Allianz MTV Stuttgart mit einem neu gestalteten Trikot in die kommende Saison.

An vielen Stellen im Stuttgarter Stadtgebiet ist das Wappentier präsent: auf Bildern, auf Skulpturen oder auf Reliefs. Mal sich aufbauend, mal trabend oder auch einfach stehend. In diesem Jahr schmückt das Rössle als Wahrzeichen Stuttgarts als Hommage an die Sport- und Heimatstadt auch das neue Trikot von Allianz MTV Stuttgart. Nicht nur in Deutschland, im Rahmen der Volleyball-Bundesliga und im DVV-Pokal, sondern weit über die Grenzen der Stadt, in den europäischen Clubwettbewerben, hinaus repräsentiert das Trikot die Verbundenheit zur Landeshauptstadt. Das sich aufbauende Stuttgarter Rössle symbolisiert Dynamik, Energie und Stolz und genau dies verkörpert der Verein und der Volleyballsport.

Im Heimtrikot wird die Verbundenheit zum Stammverein MTV Stuttgart 1843 e.V. durch mehrere rote Elemente dargestellt, darunter auch die Nummer der Spielerin oder auch am Kragen, Ärmel oder Bund sowie an den Hummel-Winkeln, die ebenfalls in rot gehalten sind. Beim Auswärtstrikot wird aufgrund der positiven Resonanz beim letztjährigen 3rd Trikot auf eine schwarze Grundfarbe gesetzt, die stellenweise zu orange wechselt.

Alle Trikots warten noch mit weiteren Besonderheiten auf: im Kragen ist das Bekenntnis zu „Stuttgart-meine Stadt“ sowie auch der Slogan „Stuttgarts schönster Sport“ eingearbeitet. Auf der Rückseite findet sich beim Heimtrikot die Deutschlandflagge wieder, im Auswärtstrikot ist das Stuttgarter Stadtwappen eingearbeitet. Im Bund sind bei beiden Ausführungen die zahlreichen Erfolge vergangener Spielzeiten gewürdigt.

Geschäftsführer Aurel Irion: „Es ist für uns eine Herzensangelegenheit unsere Verbundenheit und unsere Liebe zu unserer Heimatstadt auch auf dem Trikot zu zeigen. Wir tragen Stuttgart in unserem Namen, in unserem Slogan und jetzt auch in Gestalt des Wappentiers auf unserem Trikot. Wir wollen mit diesem Trikot auch unsere Dankbarkeit gegenüber Stuttgart – unserer Stadt – zeigen, die uns auch diesen schweren Zeiten sehr unterstützt.“

Die neuen Trikots können ab sofort exklusiv im Online-Fanshop von Allianz MTV Stuttgart unter www.allianz-mtvshop.de bestellt werden.