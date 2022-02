Erfolgreiches Führungsduo verlängert bis 2025

Kontinuität ist ein wichtiger Teil des Erfolgsgeheimnisses des Volleyball-Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart der letzten Jahre. Umso mehr freuen sich auch die Gesellschafter der stuttgart indoors GmbH über die langfristigen Vertragsverlängerungen von Sportdirektorin Kim Oszvald-Renkema und Geschäftsführer Aurel Irion.

Rainer Scharr, Gesellschafter und Geschäftsführer des Toppartners Fr. SCHARR KG, stellvertretend für die Anteilseigner: „Kim Oszvald-Renkema und Aurel Irion sind maßgeblich für die unglaublich positive Entwicklung des Profi-Frauenvolleyballs in Stuttgart verantwortlich und wir sind sehr froh, dass uns dieses Erfolgsduo mindestens bis 2025 erhalten bleibt.“

Die Zielsetzung aller Verantwortlichen für die kommenden Jahre ist es, im deutschen Spitzenvolleyball weiter eine führende Rolle zu spielen und darüber hinaus die ersten Erfolge in den europäischen Wettbewerben zu bestätigen, um auch dort langfristig mit „Stuttgarts schönstem Sport“ zu einer festen Größe zu werden.

Sportdirektorin Kim Oszvald-Renkema: „Wir haben in Stuttgart in den letzten Jahren schon sehr viel erreicht. In Zukunft geht es darum, diese Erfolge zu bestätigen und uns Step by Step weiterzuentwickeln. Dabei denke ich natürlich an Titel. Es geht mir aber auch darum, beispielsweise die sehr gute Jugendarbeit, die wir zusammen mit dem MTV Stuttgart 1843 e.V. betreiben, weiter zu forcieren.“ Ein sehr wichtiger Baustein junge Talente zu entwickeln, ist dabei die Jugendakademie des MTV Stuttgart. „Wir profitieren sehr von der tollen Arbeit in der Akademie und von der großen Unterstützung durch Ulrike Zeitler, der Präsidentin des MTV Stuttgart,“ so Renkema weiter.

Die exzellente Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern der stuttgart indoors GmbH, der Spielbetriebsgesellschaft für das 1. Bundesliga-Team, ist auch für den Geschäftsführer Aurel Irion eine wichtige Grundlage für zukünftige Erfolge und für ihn persönlich ein wichtiger Punkt für seine Vertragsverlängerung. Irion: „Allianz MTV Stuttgart profitiert von der Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern in vielen Bereichen. Der intensive Austausch hilft uns unsere Ziele zu erreichen. So konnten wir beispielsweise unsere Marketingerlöse in den vergangenen sechs Jahren mehr als

verdoppeln und stehen wirtschaftlich, trotz der vielen Probleme, die durch die Pandemie entstanden sind, auf einem sehr soliden Fundament. Unsere Marke „Stuttgarts schönster Sport“ ist über Stuttgart und die Region hinaus bekannt und ein Alleinstellungsmerkmal geworden“. Vor allem sportlich könnte 2022 das erfolgreichste Jahr der Clubgeschichte werden. Denn Allianz MTV Stuttgart führt derzeit ungeschlagen die Bundesligatabelle an und ist sowohl im Deutschen Pokalwettbewerb als auch im europäischen CEV-Pokal aussichtsreich vertreten.

„Für den gesamten Sport, aber auch für den Wettkampf unter den Teams ist es sehr wichtig, dass jetzt wieder Zuschauer in einer angemessenen Größenordnung zugelassen sind. Denn Volleyball ist ein Publikumssport und nach wie vor, noch vor dem Fußball in Deutschland die Nr. 1 im Frauensport,“ so Irion weiter. Auch für die Sportdirektorin Kim Oszvald-Renkema ist die Rückkehr der Zuschauer ein wichtiger Meilenstein, um weitere Erfolge zu erringen. „Wir haben ab jetzt wieder einen echten Heimvorteil, denn die Zuschauer werden uns pushen, damit wir in dieser Saison möglichst lange um alle drei Titel mitspielen können,“ sagt Oszvald-Renkema zu den ambitionierten Zielen nach ihrer Vertragsverlängerung.