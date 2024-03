17. Giengener Kulturnacht

Bereits zum 17. Mal wird die Giegener Kulturnacht begeistern. Mit einem Eintrittsbändel können alle teilnehmenden Locations besucht werden, in denen ein hochkarätiges Programm wartet und von den Künstlern jeweils zweimal aufgeführt wird. Im Bürgerhaus Schranne eröffnet die Celtic-Folk-Band Larún die Kulturnacht. Das musikalische Sechgestirn um die Sängerin Catherine Kuhlmann und die Fiddlerin Lucy Wagner lebt für irische Musik. Ebenfalls in der Schranne wird der Kabarettist Thomas Schreckenberger sein Programm »Nur die Lüge zählt« präsentieren, bei dem er sich mit der Machete des Humors durch den Lügendschungel der heutigen Zeit schlägt. Das A-cappella-Ensemble Cash-n-go vervollständigt das Programm in der Schranne mit ihrem gesanglichen wie humoristischen Auftritt. Das Ensemble besitzt ein Repertoire von temporeichen Rock und Pop-Hits über Schlager bis hin zu Balladen und Jazz. In der Stadtkirche wird der Frauenchor »the velvets« in Begleitung des Kammerorchesters der Städtischen Musikschule und jungen Solistinnen unter anderem Stücke von Vivaldi und Malcolm Bruno präsentieren. Organist Patrick Gläser wird außerdem Rock, Pop und Filmmusik virtuos auf der Orgel interpretieren. In der Stadtbibliothek trifft Wortwitz auf Akrobatik beim »Literarité« Marcus Jerosch, der Slapstick mit Philosophie zu verbinden weiß. Lieder, Texte und Geschichten von und über Michael Ende werden, ebenfalls in der Stadtbibliothek, von Rainer Markus Wimmer präsentiert. Bayerisch wirds in der Bergschulturnhalle mit Kabarettist Josef Brustmann und seinem Programm »Das Leben ist kurz, kauf die roten Schuh«, sowie dem aus dem Allgäu stammenden Duo »Vivid Curls«. Mit teils in Mundart verfassten Texten schaffen sie eine Mischung aus Liedermachertum und Folkrockmusik. Im Haus der Jugend darf außerdem das »MAC – Multikulinarisches Auszeit-Café« besucht werden, wo multikulturelle Köstlichkeiten auf die Besucher warten.

Veranstaltungsorte

Bürgerhaus Schranne

Bergschulturnhalle

Stadtkirche

Stadtbibliothek

Haus der Jugend

Sa. 13. April, Giegen an der Brenz, 19:30 Uhr bis 2 Uhr

www.giengen.de