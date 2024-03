Nürtinger Musiknacht – Party pur!

Nie zuvor gab es so viel Musikangebote bei der Nürtinger Musiknacht, welche die Besucher in fußläufiger Entfernung hautnah erleben können: Am 11. Mai wird an 29 Konzertorten der Innenstadt zur Musik von insgesamt 38 Bands und DJs nach Herzenslust getanzt, gesungen und gefeiert. Im vergangenen Jahr besuchten wieder rund 4.000 Gäste die in der Region bereits legendäre Veranstaltung und das dürfte in diesem Jahr noch getoppt werden. Parallel zum musikalischen Appetit wird in der Fußgängerzone auch das leibliche Pendant durch zehn Speise- und Getränkestationen gestillt. Um keinen Kräfteverlust bei diesem Musik-Marathon zu erleiden, können sich die Musiknacht-Gäste bei herzhaftem Holzofenburger, der klassischen Grillwurst, schwäbischen Maultaschen in verschiedenen Varianten und Kässpätzle oder süßen Crêpes, Naschereien wie gebrannte Mandeln oder einer frisch gebrühten Kaffeespezialität stärken.

Doch wie beim Sport, so heißt es auch bei der Musiknacht: Wer vernünftige Ergebnisse oder Erlebnisse erzielen will, der sollte sich gründlich aufwärmen. Und dafür sorgt ab 15.30 Uhr »Iris Oettinger« mit ihrem Swing Trio im Café Heinrichs im Galgenbergpark. Mitreißender Swing, der mit einem Hauch karibischem Rhythm ‚n‘ Blues gewürzt ist, schleicht sich vom Gehörgang direkt in die Hüften. Auf diese Weise aufgelockert, geht es ab 19 Uhr auf der anderen Seite des Neckars am Stadtbalkon und auf dem Vorplatz der Stadthalle K3N weiter. Zwei Stunden lang mixt »DJ Clavis« am Stadtbalkon Musik mit Saxophon-Sounds, während »The Ponycars« vor der Stadthalle K3N der Geschichte ihrer nicht enden wollenden Spielfreude und Lust am Rock ‚n‘ Roll ein weiteres unterhaltsames Kapitel hinzufügen werden.

Danach geht es im Hauptprogramm buchstäblich Schlag auf Schlag: Coversongs, Rock ‚n‘ Roll, Jazz, Blues, Pop, Swing, Folk, Ska oder Gipsy-Sounds ertönen aus Kneipen, Clubs, Bars oder Kellerräumen bis zum frühen Morgen. Es gibt ein Wiedersehen mit Bands wie »H-Rocks«, »Die Flippmanns«, »Miss Foxy«, »Sonic Love« oder »Tonic«, die seit Jahren zum festen Bestandteil der Nürtinger Musiknacht gehören. Und was wäre die Kreuzkirche ohne »The BangBags«, die mit ihrem satten Rock`n`Roll das Publikum in jedem Jahr aufs Neue zum Ausrasten bringen? Es gibt aber auch wieder einige Neuheiten zu entdecken. In die Verlängerung geht es dann mit zwei After-Musiknacht-Partys: Ab 23.30 Uhr steigt die »SWR3 Party« im Großen Saal der Stadthalle K3N. Im letzten Jahr war der Andrang im Foyer so groß, dass es fast aus allen Nähten platzte. Daher gibt es diesmal im Großen Saal mehr Platz für alle, die vom Tanzen noch nicht genug haben. Fans elektronischer Beats treffen sich ab 1 Uhr in der ehemaligen Turnhalle auf dem Campus der HfWU beim Gastspiel der Rumpelkammer.

24. Nürtinger Musiknacht

Sa. 11. Mai, ab 19 Uhr,

38 Bands in 29 Locations,

Nürtinger Innenstadt,

Die Musiknachtbändel sind zum Preis von 15 Euro im Stadtbüro der Nürtinger Zeitung, Am Obertor 15, Fon: 07022 / 9464-150 erhältlich. Am Veranstaltungstag gibt es die Einlassbänder an der Abendkasse in der Stadthalle K3N ab 18 Uhr zum Preis von 17 Euro.

Alle Infos: nuertingen.de/musiknacht