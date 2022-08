2. ÜBEHAUS MUSIC VIBES

Nach dem tollen Auftakt des Open-Air-Festivals ÜBEHAUS MUSIC VIBES im September 2021 feiern wir in Kooperation mit dem Rockhaus/Übehaus dieses Jahr die zweite Ausgabe vom 08. bis 11. September auf dem Stuttgarter Wilhelmsplatz! Das Übehaus Music Vibes ist ein schönes Festival im Herzen Stuttgarts mit einer großen Bandbreite an musikalischen Acts. Es bietet Platz für 800 Besucher*innen und ist an den Spieltagen jeweils von 19 Uhr bis 23 Uhr geöffnet. Von regionalen Newcomern bis überregionalen Größen ist hier alles vertreten. Ursprünglich wurde das Festival ins Leben gerufen, um Stuttgart in Zeiten der Pandemie endlich wieder das Festival-Feeling zurückzugeben, was alle so lange vermisst haben. Aufgrund des großen Zuspruchs möchten die Veranstalter das Konzept weiterführen und diese Plattform für große und kleine Künstler*innen weiterhin anbieten. Zur Eröffnung am Donnerstag, den 08.09., können sich die Besucher*innen ab 19:30 Uhr auf jamaikanische Tanzmusik von SPICY ROOTS freuen. DAIANA LOU bringt anschließend Alternativen Rock/Pop auf die Bühne, bevor NO SPORTS dann den Raggae/Ska-Abend mit einem musikalischen Feuerwerk beenden. Auf den Freitag, können sich dann alle HipHop-Begeisterten freuen – hier startet das Kollektiv DNAS x Mechante x SGPrettyboy. Savvy und Kwam.E vervollständigen das Line-Up am Freitag und lassen kein Tanzbein stillstehen! Am Samstag, den 10.09. startet der Singer-Songwriter SIMONSCHMIDT mit melancholischen, sowie atmosphärischen deutschen Songs. Danach steht die nostalgische Indie Folk Band THE TAME AND THE WILD rund um das Singer-Songwriter Duo Seja & Flëpp auf der Bühne, bevor FORTUNA EHRENFELD ihren deutschsprachigen Indie Pop zum Besten geben wird. Zum Ausklang des Festivals werden am Sonntag, den 11.09. nochmal alle Kräfte gesammelt, die Regler hochgedreht und zu Punkrock abgegangen: THE ROADBLOCKS – laut, simpel und ehrlich – machen den Anfang, gefolgt von den Stuttgarter Oi Punk Urgesteinen HERBÄRDS. Abschließend wird die Punkband NORMAHL - eine der dienstältesten Punkbands im Land – dem Publikum nochmal ordentlich einheizen: laut, schnell, angriffslustig & energiegeladen wird das ÜBEHAUS MUSIC VIBES Festival dann so mit einem Knall beendet – wir freuen uns darauf! Wer nach dem Hauptprogramm noch nicht genug hat, ist herzlich eingeladen am Donnerstag bis Samstag ab 22:00 Uhr die Aftershow Partys in der Fou Fou Bar und im Climax zu besuchen. Die „Übehaus Music Vibes“ werden durch das Kulturamt Stuttgart und den Bezirksbeirat Mitte gefördert.

TICKETS

c2concerts.de/tickets . easyticket.de . 0711 2 555 555 . und bei allen bekannten VVK-Stellen

LINE-UP

Eröffnung – Donnerstag, 08.09.2022

21:00 – 23:00 Uhr No Sports

19:30 – 21:00 Uhr Daiana Lou

18:30 - 19:30 Uhr Spicy Roots

Aftershow: DJ Floppy Disk

Freitag, 09.09.2022

21:30 – 23:00 Uhr Kwam.E

20:30 – 21:30 Uhr Savvy

19:30 – 20:30 Uhr DNAS x Mechante x SGPrettyboy

Aftershow: Femcat

Samstag, 10.09.2022

21:00 – 23:00 Uhr Fortuna Ehrenfeld

19:30 – 21:00 Uhr The Tame & The Wild

18:30 – 19:30 Uhr SIMONSCHMIDT

Aftershow: Michael „Clash“ Gottschalk

Sonntag, 11.09.2022 20:00 – 22:00 Uhr Normahl 18:30 – 20:00 Uhr Herbärds 17:30 – 18:30 Uhr The Roadblocks