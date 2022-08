Groove Inclusion: Back on Stage

25 Musiker/innen mit und ohne Behinderung im Alter von 25 bis 80 Jahren spielen bekannte und unbekannte Hits aus Rock, Soul & Jazz der 30er Jahre bis heute. Die große und eigenwillige Besetzung der Band macht ihren mitreißenden Sound aus. Die Musik ist passend für diese Besetzung arrangiert. Geleitet wird die Band von den Jazzprofis Hans Fickelscher (Percussion), Arne Meerwein (Saxofon) und Holger Bihr (Drums). Sie ist beheimatet bei der vhs Unteres Remstal e.V. in Kooperation mit der Musikschule Fellbach. Die 2014 gegründete Band hat inzwischen über 70 Konzerte gespielt - u.a. im Performing Center of Arts in Peking (Festival »Makel los«), mehrfach im Theaterhaus Stuttgart, der BuGa Heilbronn, im Scala Ludwigsburg, im Franz K Reutlingen im Bürgerzentrum Waiblingen, in der Jahnhalle Weinstadt, der Schwabenlandhalle Fellbach und der Künkelin-halle Schorndorf und vielen weiteren Orten in Süddeutschland.

Groove Inclusion, Sa. 17. September, 19.30 Uhr, Alte Kelter, Schwaigern, www.schwaigern.de