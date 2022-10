21. Stuttgart Chansongfest: Stimmwunder und Kabarett-Könner

Von moderner Klassik bis ambitionierter deutscher Pop- und Folkmusik, von klassischem Chanson bis Chanson-Kabarett sind alljährlich unterschiedlichste Facetten der Liedkunst vertreten. Das Stuttgarter ChangSongFest, veranstaltet vom Renitenztheater, konnte so als eines der bedeutendsten Festivals seiner Art in Deutschland etabliert werden. Auch bei der mittlerweile 21. Auflage gibt es wieder viel zu entdecken. Zu Gast in diesem Jahr sind insgesamt sechs Künstler der Extraklasse. Das Highlight des Festivals ist das Konzert von Stefan Jürgens, bestens bekannt aus der Mutter aller Comedy »RTL Samstag Nacht«, am 6. Oktober. Neben seiner Schauspielerkarriere ist er auch als Sänger eine Klasse für sich. Seine Songs sind Reisen durch seine Gefühls- und Gedankenwelt in einer unruhigen und scheinbar immer undurchschaubareren Zeit. Zum CanSongFest hat er neben vielen seiner besten Songs auch den gelernte scharfzüngige Standup–Comedien mitgebracht. Auch die anderen Teilnehmer des ChangSongFests

verstehen es das Publikum zu begeistern. Zum Auftakt sorgt Christiane Weber mit ihrem Kinderprogramm »Krümelmucke«

dafür, dass auch die Kleinsten spielerisch die Kraft der Musik

kennenlernen. Der Shootingstar der Scherzfacharbeiter-Branche Lennart Schilgen zeigt, wo sich die Welt selbst in die Tasche lügt. Verseschmied Sebastian Krämer versteht es meisterlich mit seinen Chansons Mut zu machen. Das Stimmwunder Maria Bill verbindet bei ihrer Stuttgart Premiere Elemente aus Jazz, Ballade und Kabarettchansons. Zum Abschluss des Festivals können sich die Zuschauer dann noch auf den knackig-pointierte Kabarett-auftritt der Liedermacherin Lucy van Kuhl freuen. alh

21. ChanSongFest

Di. 4. bis So. 9. Oktober, Di. bis Sa. 20 Uhr, So. 19 Uhr,

Renitenztheater, Stuttgart, renitenztheater.de