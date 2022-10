Eine Nacht, Eine Stadt, Überall Live-Musik Live-Nacht Backnang ist zurück

Es ist wieder soweit, die Live-Nacht in Backnang startet in die sechste Runde. Natürlich wird es auch dieses Jahr nicht an verschiedensten Live-Acts fehlen, die die Zuschauer durch die Nacht begleiten. Erneut darf sich die Backnanger Gemeinde auf eine unvergessliche Party-Nacht freuen, wenn es am 5. November wieder heißt, Live-Nacht in Backnang. In insgesamt acht unterschiedlichen Lokalen gibt es Live-Musik in den verschiedensten Genren - und das natürlich wieder bis in den nächsten Morgen hinein. Denn wenn den Künstlern der Tank ausgeht, geht es für die DJ´s erst richtig los, auch auf der 6. Live-Nacht sorgen sie wieder für eine atemberaubende Abschluss-Party. alh

Live-Nacht Backnang, So. 5. November, 21 bis 5 Uhr,

Innenstadt Backnang, alle Infos und Tickets unter:

backnang.live-nacht.de

verlost 3x2 Tickets, moritz.de/Verlosungen