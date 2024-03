22. JazzMe Eberbach 2024

JazzMe 2024 in Eberbach bietet in diesem Jahr zwei Bigbands und den Jazzgottesdienst in der Michaelskirche. Zum ersten Mal ist es hierbei gelungen, das BundesJazzOrchester nach Eberbach zu verpflichten. Es vereint die Crême des deutschen Jazznachwuchses in seinen Reihen und ist das offizielle Jazzorchester der Bundesrepublik Deutschland. Zahlreiche inzwischen international anerkannte Jazz-MusikerInnen waren Mitglied des weltweit sehr renommierten Ensembles.

Am Samstag, dem 13. April startet JazzMe 2024 mit der Big Band »The Yellow Tone Orchestra« – Sieger beim Bundeswettbewerb Jugend jazzt 2023. »The Yellow Tone Orchestra« ist die Big Band des Landesmusikgymnasiums Rheinland-Pfalz in Montabaur/Westerwald. Die Big Band arbeitet mit bekannten Solisten und Dozenten zusammen, u.a. mit Peter Herbolzheimer, Jiggs Whigham, Peter Weniger, Frank Tortiller, Axel Kühn.

Am Samstag, dem 27. April gastiert um 20 Uhr das Bundesjazzorchester in der Stadthalle in Eberbach – ein herausragendes Ereignis für die ganze Region.Das Bundesjazzorchester (BuJazzO) ist das offizielle Jugendjazzorchester der Bundesrepublik Deutschland. Seit 35 Jahren widmet sich der Deutsche Musikrat mit diesem Ensemble der Spitzenförderung des deutschen Jazz-Nachwuchses. Mit seinem Programm wandelt das Bundesjazzorchester auf den Spuren der legendären Clarke-Boland Big Band, die seit den 60er Jahren als eigenständige und unverwechselbare Stimme des Jazz Maßstäbe in Europa und darüber hinaus setzte.

Die Evangelische Kirchengemeinde lädt am Sonntag, dem 28. April zum Jazz-Gottesdienst in die Michaelskirche in Eberbach ein. In Zusammenarbeit mit der Reihe JazzMe der Stadt Eberbach findet auch in diesem Jahr diese besondere Veranstaltung statt.

22. JazzMe 2024 Programm

Sa. 13. April, 18 Uhr, The Yellow Tone Orchestra, Stadthalle, Leopoldsplatz 2

Sa. 27. April, 20 Uhr, Bundesjazzorchester, Stadthalle, Leopoldsplatz 2

So. 28. April, 10 Uhr, Jazz in Church: Jazz-Gottesdienst (Eintritt frei), Ev. Michaelskirche

