Musikalischer April in Ellwangen

Im April werden in Ellwangen eine Reihe ebenso außergewöhnlicher wie vielseitiger musikalischer Genüsse geboten. Los geht es am Sonntag, 7. April im Speratushaus mit dem Gismo Graf Trio – dieses Konzert ist Teil von »Jumping Fingers 2024«. Gismo Graf aus Stuttgart gilt als der Shootingstar des Gypsy Swing und gehört zweifelsfrei zu den besten Gypsy Jazz Gitarristen der Gegenwart. Gismo wagt die Brücke vom Gypsy Jazz bis hin zu Pop, Bossa Nova, Swing und ausdrucksstarken Eigenkompositionen. Mit dem neuen Album »A Trio’s Decade« – ­bereits das fünfte der Band - wird das 10-jährige ­Jubiläum des Ensembles nicht nur gefeiert, es präsentiert auch den eigenen, modernen Stil. Am Sonntag, 14. April wird in der Evangelischen Stadtkirche ein Konzert der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg geboten Auf dem Programm des Frühjahrsprojektes stehen: Weber: Freischütz Ouvertüre, Schumann: Klavierkonzert, Tschaikowsky: 5. Sinfonie. Gastdirigat: Jakob Brenner.

Weiter geht es am 21. April, ebenfalls in der Evangelischen Stadtkirche, mit dem Duo La Ephra:Ot. Das Repertoire des Duos umfasst Instrumental- und Vokalwerke von Komponisten mit so klangvollen Namen wie Händel, Mendelssohn und Brahms sowie stimmungsvolle und mitreißende Folklore. Die Arrangements von Michael Böttcher und deren Interpretation durch das Duo geben dem Zauber des Harfenklangs Raum und unterstreichen das sensible Timbre der Viola. In der Basilika tritt am 25. April der aus Schweden stammende und in Berlin wohnende Barockcellist Ludwig Frankmar auf. Er konzentriert sich auf die frühe Solomusik aus der Zeit der späten Renaissance und des Barock. Auf seinem fünfsaitigen Barockcello von Louis Guersan (Paris, 1756) spielt er Werke von Diego Ortiz, Monsieur de Sainte-Colombe und Georg Philipp Telemann. Zum Monatsende erwartet Musikliebhaber noch einmal ein »Jumping Fingers«-Konzert am 26. April im Speratushaus: Franco Morone gilt als einer der interessantesten Fingerstyle-Gitarristen der internationalen Musikszene. Franco-Morone, der begnadete »Handwerker« webt faszinierende Melodien in kunstvolle Kompositionen und Arrangements. Seine Musik berührt bereits beim ersten Zuhören, denn er setzt weniger auf technische Artistik, sondern fesselt sein Publikum mit musikalischer Tiefe, ausdrucksvollem Sound und mediterraner Wärme.

Terminübersicht:

So. 7. April, 19 Uhr, Speratushaus: Gismo Graf Trio

So. 14. April, 18 Uhr, Ev. Stadt-kirche: Junge Philharmonie Ostwürttemberg

So. 21. April, 18 Uhr, Ev. Stadtkirche: Serenade - La Ephra:Ot

Do. 25. April, 19 Uhr, Basilika: Musik für Barockcello

Fr. 26. April, 19 Uhr, Speratushaus: Franco Morone