22. Night of Music Öhringen

Seit 2000 ist die älteste -Musiknacht der Region ein -unvergessliches Erlebnis. -Zuschauer erwartet am 21. April wieder Livemusik unterschiedlichster Sparten in zahlreichen Locations der Öhringer -Innenstadt.

Die Night of Music steigt dieses Jahr wieder im Frühling: Am Freitag, den 21. April, sorgen großartige Livemusiker in zahlreichen Lokalitäten der Öhringer Innenstadt aufs Neue für Begeisterung. Da die letzte Musiknacht coronabedingt nur einige Monate zurückliegt, haben die Organisatoren eine ganze Reihe neuer Bands und Programmpunkte aufgetan: So gastieren beispielsweise Friendly Elf dieses Jahr zum ersten Mal auf der Night of Music, ebenso wie die Rock‘n Roll Band The Blue Balls oder das Singer-Songwriter-Duo Die Birds.

Auch die Band Just Friends im Café de Paris ist ein neuer Name - deren Musiker begeisterten vor einigen Jahren jedoch schon unter dem Namen »Cherry Red« das Öhringer Publikum. Ebenfalls ein Novum ist die Silent Disco im neu eröffneten L-StudiÖ neben dem Kino Scala: Besucher bekommen kostenlos Kopfhörer geliehen und können dann auf der Tanzfläche aus unterschiedlichen DJ-Kanälen Ihre Lieblingsmusik zum Abtanzen aussuchen. Dutzende Tänzer, die sich zu verschiedenen Rhythmen bewegen - ein besonderes Erlebnis, das jeder mal probieren sollte. Aber auch Vertrautes, wie das Eröffnungskonzert von Orgel Rockt, die unverwechselbaren Acoustic-Pop-Songs der Uniques oder die Oldies der Beat Brothers sind bei der 22. Night of Music wieder am Start. Seit Mitte Februar sind die Eintrittsbändchen zu 15€ im Vorverkauf, und mit Ende der Coronamaßnahmen ist das Interesse groß. Da die Veranstaltung fast jedes Jahr vor Beginn ausverkauft war, sollte man sich nicht zu lange Zeit lassen.

22. Night of Music

Fr. 21. April, 20 bis 3 Uhr

Öhringer Innenstadt

Tickets und weitere Infos auf www.nightofmusic.net.