Stadthalle Reutlingen ist Vorreiter für nachhaltige Events

Die Stadthalle Reutlingen, als erste Stadthalle in Deutschland mit komplett CO₂-neutral durchgeführten Veranstaltungen, bietet die ideale Location für umweltfreundliche Events. Mit persönlichem und innovativem Service, modernster Technikausstattung, saisonal-regionalem Catering und viel Engagement werden Veranstaltungen zu unvergesslichen Erlebnissen im Biosphärengebiet Schwäbische Alb.

Besondere Anlässe verdienen eine attraktive Location: nachhaltig feiern in der Stadthalle Reutlingen.

Gäste erwartet ein unvergesslicher Ausblick beim Empfang auf der umlaufenden Terrasse, mit Blick auf die renaturierte und wieder durchs Grün fließende Echaz, den Tübinger Torturm und den Hausberg Achalm im Hintergrund. Anschließend wird ein Catering angeboten, das die regionalen Bezüge optimal unterstreicht – von Apfelsaft aus heimischen Streuobstwiesen bis zu schwäbischen Spezialitäten. Dank der idealen Verbindung von Infrastruktur und Nachhaltigkeit im Biosphärengebiet Schwäbische Alb stehen Hotelkapazitäten und attraktive Rahmenprogramme zur Verfügung. Das Team der Stadthalle Reutlingen bietet persönliche Beratung von der Angebotserstellung bis zur Umsetzung, damit jedes Event ein voller Erfolg wird.

Stadthalle Reutlingen Nachhaltigkeit 2 Spektakulär, dabei nachhaltig, überzeugt die Stadthalle Reutlingen mit innovativen wie begeisternden Eventkonzepten.

Mit der Stadthalle Reutlingen für eine zukunftsorientierte Event-Gestaltung einstehen

Geschäftsführerin Petra Roser erläutert den Antrieb für konsequente Nachhaltigkeit als festen Bestandteil der unternehmerischen Strategie: „Wir sind bestrebt, unseren Kunden mit innovativen und überraschenden Veranstaltungen ein nachhaltiges und beeindruckendes Erlebnis zu bieten. Kunden erleben wir zunehmend sensibel und kritisch, wenn es um die gesamte Ökobilanz von Veranstaltungen geht. Dank unserer 100 % CO₂-Kompensation und vielen weiteren Maßnahmen sind wir hier hervorragend aufgestellt. Die Stadthalle Reutlingen ist bei Green Globe mehrfach mit 100 % erfüllten Kriterien rezertifiziert und trägt stolz das Gold-Siegel. Wir sind überzeugt, dass nur durch ein ganzheitliches Handeln ein einzigartiges Veranstaltungserlebnis in Balance aus Wirtschaftlichkeit und Verantwortung möglich ist."

Nachhaltigkeit ist eine ganzheitliche Aufgabe, die uns alle angeht. Dabei steht mehr im Fokus als „nur“ der Schutz der Umwelt – es geht auch darum, unsere Gesellschaft und Wirtschaft so zu gestalten, dass künftige Generationen in einer lebenswerten Welt leben können. Doch was genau ist Nachhaltigkeit im Veranstaltungssektor? Eine allgemeingültige Definition gibt es nicht, im Kern geht es darum, die Bedürfnisse von heute in Einklang mit den Bedürfnissen zukünftiger Generationen zu bringen. Das bedeutet bei der Stadthalle Reutlingen konkret für das tägliche Tun:

· Ressourcen schonen und Effizienz großschreiben: Bei der Stadthalle Reutlingen geschieht dies über energieeffiziente Beleuchtung in stromsparenden Szenarien, über konsequente Werkstofftrennung und Zuführung in professionelles Recycling und reicht bis hin in kleinste Details, wie das papierlose Büro und fair gehandelten Kaffee bei Kundenbesprechungen. Modernstes Veranstaltungsequipment und digitale Lösungen bei der Kundenbetreuung reduzieren die Papierflut.

· Wertschätzung für die Natur leben und Artenvielfalt erhalten: Beim regional-saisonalen Catering wird nach Bedarf nachgelegt; in der Lieferkette achtet die Stadthalle Reutlingen auf regionale und ebenfalls nachhaltig ausgerichtete Partner; mit den Bienenstöcken auf dem Hallendach trägt die Stadthalle Reutlingen zur innerstädtischen Biodiversität bei und gewinnt gleichzeitig äußerst beliebte Kundenpräsente in Form des schmackhaften Stadthallen-Honigs etc.

· Klimawandel aktiv begegnen: Der Strom für die Stadthalle Reutlingen stammt zu 100 % aus erneuerbaren Energien, ein Teil davon sogar von eigenen Fotovoltaikmodulen auf dem Hallendach; dazu sind alle Verbraucher der Veranstaltungs- und allgemeinen Beleuchtungstechnik in der Stadthalle auf Niedrigenergieszenarien programmiert – und nur bei Bedarf eingeschaltet.

· Mobilität neu denken: Neben der E-Tankstelle in der hauseigenen Tiefgarage bietet die Stadthalle Reutlingen ihren Gästen ein Echtzeit-Informationssystem des ÖPNV an, damit die Kombitickets von Veranstaltungen für Anfahrt plus Eintritt komfortabel genutzt werden können.Jeder Mensch trägt eine Verantwortung für die Gestaltung unserer Zukunftsgesellschaft. Die Stadthalle Reutlingen übernimmt im Veranstaltungsbereich ihre.