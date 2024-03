23. Night of Music Öhringen

Die 23. Night of Music bringt Öhringens Innenstadt am 30. April zum Tanzen! In 14 Lokalitäten erwartet die Besucher ein vielfältiges Livemusikprogramm mit Soul, Schlager, Rock‘n Roll, Oldies, Country, Salsa und jeder Menge Rock und Pop! Mit einem Eintrittsbändchen hat man Zutritt zu allen Lokalitäten; ­neben verschiedenen Kneipen und Restaurant zählen beispielsweise auch ein Friseursalon, ein Gewölbekeller und ein Kinosaal dazu: Überall rappelvolle Räumlichkeiten und man hat den Eindruck, halb Hohenlohe trifft sich bei bester Stimmung. Bands und Musiker, die noch nie oder schon lange nicht mehr in Öhringen spielten, findet man einige im Line-up. ­Supersonic spielen als elfköpfige Soulformation im neueröffneten Hoftheater, Cräcker würzen ihre Pop und Rock‘n‘Roll-Songs mit parodistischen Einlagen und Countrysänger Danny Wuenschel hat nicht nur Gitarre und Cowboyhut im Gepäck, sondern auch eine kraftvolle Stimme. Magic Acoustic Guitars sind wahre Meister des Gitarrenspiels. Die Blackbyrds wiederum sind der Musik der Rolling Stones verfallen, so, wie sie in den Anfangsjahren der Band in den kleinen Clubs gespielt wurde, als schnörkellosen, rauen Garagenrock, der Spaß macht. Nach ihrer Reunion sind Little Miss Martin nunmehr zu fünft und klingen besser denn je. Aber auch auf bewährte Highlights darf man sich freuen: Orgel Rockt von Patrick Gläser bildet wieder das Eröffnungskonzert, Michel & Friends spielen feinen Acoustic Rock im Kino Scala. Im Schlosskeller sorgen Dragon Fire mit aktuellen Charts- und Volksfesthits für Stimmung. Die Rhythmen Lateinamerikas haben Crema Latina im Gepäck. Einzigartigen Acoustic Pop bieten The Uniques und bei den Beat Brothers gibt es wieder eine große ­Oldies-Party im Haus an der Walk. Die Silent Disco im Vorjahr war ein so großer Erfolg, dass sie auch 2024 wieder steigt. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr und dauert bis 1 Uhr. Eine Stunde länger geht es in der Kultura, wo die siebenköpfige Band Uniseven als ein Highlight der Veranstaltung auftritt.

Bands und Locations:

Töne vor 21 Uhr:

Orgel rockt – Katholische Kirche, 20-21 Uhr

The Uniques – Württemberger Hof, 20.30-0.30 Uhr

Magic Acoustic Guitars – Vivo Café, 20.30-0.30 Uhr

From Star to Star, 21 bis 1 Uhr:

The Beat Brothers – Haus an der Walk

Supersonic – Hoftheater

Blackbyrds – Key West

Danny Wuenschel – Zur Altstadt

Dragon Fire – Schlosskeller

Cräcker – Café de Paris

Crema Latina – Karussel

Little Miss Martin – Gents Barbershop

Michel & Friends – Kino Scala, bis 23 Uhr

Late Locations:

Silent Disco – LStudioÖ, 21-3 Uhr

Uniseven – Kultura, 22-2 Uhr

23. Night of Music

Di. 30. April , 20 bis 1 Uhr, Öhringen

www.nightofmusic.net