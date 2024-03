Würth Open Air 2024

Am Freitag, 28. und Samstag, 29. Juni 2024 geht das Würth Open Air auf dem Gelände des Carmen Würth Forums in Künzelsau in die 23. Runde. An zwei Tagen erwartet die jeweils bis zu 10.000 Besucherinnen und Besucher Live-Musik für alle Generationen in familiärer Atmosphäre.

Am Freitagabend sind Nico Santos, Lena und Leony zu Gast. Nico Santos‘ Musik zeichnet sich durch eine einzigartige Mischung aus Pop, R&B und ­spanischen Einflüssen aus. Mit seinen gefühlvollen Texten und eingängigen Melodien von Hits wie »Rooftop«, ­»Safe« oder »Number 1« feierte er internationale Erfolge und etablierte sich als einer der gefragtesten Künstler seiner Generation. Die Fans dürfen sich auf seine charismatische Bühnenpräsenz in bester Festivalatmosphäre freuen. Lena, die ­Gewinnerin des Eurovision Songcontest 2010, steht für eine kontinuierliche Weiterentwicklung, Veränderung und den Willen, niemals stehen zu bleiben. Hits wie »Satellite« und »Wild & Free« haben sie zu einer der erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen gemacht. Sie besticht durch ihre außergewöhnliche Stimme und musikalische Bandbreite. 2023 landete Lena mit der Single »What I Want« einen Nummer eins Hit im Radio und kündigte ihr neues Album an. Das Line-up vervollständigt die aufstrebende Künstlerin Leony. Mit ihrer beeindruckenden Stimme und ihrem frischen Sound hat sie bereits große Aufmerksamkeit erregt. Außerdem war sie 2023 ­Jurymitglied von »Deutschland sucht den Superstar«. Ihre Singles »Faded Love« und »Remedy« führten jeweils acht Wochen lang die Deutschen Airplaycharts an.

Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich am zweiten Tag auf drei Acts freuen. Der in Dublin ­geborene Pop-Musiker Ronan Keating startete ­seine Karriere 1993 als Bandmitglied der Boygroup »Boyzone« und ist seit 1999 als Solokünstler unterwegs. Zu seinen bekanntesten Songs zählen Hits wie »When You Say Nothing at All« aus dem Film Notting Hill, »Life is a Rollercoaster« oder »Father and Son«. Außerdem steht eine der erfolgreichsten Rockmusikerinnen auf dem Line-Up. Suzi Quatro erzielte in den 1970er Jahren mit mehreren Singles Erfolge in Europa, darunter Hits wie »Can the Can« und »Devil Gate Drive«. Die amerikanische Sängerin, Bassistin, Songwriterin und Schauspielerin blickt nach 50 Jahren auf der Bühne auf weltweit über 55 Millionen verkaufte Platten zurück. Abgerundet wird das Programm von Songs of White ­Lion. Mike Tramp, Gründer und Songwriter der Band »White Lion«, die in den 1980er Jahren für ­ihren melodischen Hard Rock und Gitarren-Soli ­bekannt wurden, bringt mit seiner Band erstmals seit 18 Jahren die White Lion Hits wieder auf die Bühne.

Die Karten sind im Vorverkauf unter www.kultur.wuerth.com, in den Museumshops in Gaisbach, unter www.eventim.de, bei den Eventim-VVK-Stellen oder telefonisch unter der Eventim-Tickethotline 01806-570070 erhältlich.

Line-up 28. Juni: Nico Santos, Lena, Leony

Line-up 29. Juni: Ronan Keating, Suzi Quatro, Songs of White Lion

Würth Open Air 2024

Fr. 28. und Sa. 29. Juni

Einlass 17 Uhr, Beginn 18 Uhr

Carmen Würth Forum Künzelsau

www.wuerth-open-air.de