24. Heilbronner Weihnachtscircus

Dafür steht der Heilbronner Weihnachtscircus seit nunmehr 24 Jahren: für die besten Acts der Circuswelt, für das Außergewöhnliche und Spektakuläre, für große Bilder und echte Emotionen. Über 80.000 kleine und große Circusfans sind in jedem Jahr restlos begeistert. Und alle sind Teil der großen Weihnachtscircus-Familie. Für die Menschen in Heilbronn und der gesamten Region ist der Heilbronner Weihnachtscircus ein wichtiges Ritual an den Festtagen – er hat ganz einfach Kultstatus. Das über 50 Artistinnen und Artisten umfassende Star-Ensemble lädt ein zur besten Show des Jahres. Gemeinsam mit dem Publikum wird durch 200 Jahre atemberaubende Circusgeschichte gereist. Einzigartige Klassiker und die innovativen Ideen des »Neuen Circus« bilden eine stilprägende Symbiose in der unnachahmlichen Atmosphäre des Heilbronner Weihnachtscircus.

Seit seinen spektakulären Siegen bei »Ninja Warrior« und »Let´s Dance« ist René Casselly in aller Munde. Als waschechtes Circuskind gelingt ihm der Spagat zwischen Sport, Tanz und Akrobatik spielend. Nach 10 Jahren Abstinenz präsentiert der Heilbronner Weihnachtscircus wieder eine große chinesische Artistentruppe – erstmals mit den 14 jungen Künstlern der »Dezhou Acrobatic Troupe«. Das Duo I Baccala ist ein echtes Filetstückchen, wenn es um die hohe Kunst des »Clownseins« geht. Seit fast 20 Jahren sind Simone Fassari und ihr Partner Camilla Pessi weltweit auf Tournee. Die kolumbianische Truppe Robles geht aufs Ganze. Ohne zusätzliche Sicherung überqueren die Mitglieder dieser derzeit wohl besten Hochseiltruppe das dünne Drahtseil in 10 Metern Höhe.

Mi. 20. Dezember 2023 bis So. 7. Januar 2024, tägl. 15:30 und 20 Uhr, Theresienwiese, Heilbronn, www.weihnachtscircus.com