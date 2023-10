Main-Tauber Weihnachtscircus: Artistik und Comedy vom Feinsten

Fliegende Menschen unter der Circuskuppel, waghalsige Stunts in der geteilten Motorrad-Kugel, Shooting-Stars vom Cirque du Soleil, eine Papageien-Show der Extraklasse: Der Main-Tauber Weihnachtscircus zeigt einmal mehr ein komplett neues Weltstadtprogramm. Vom 22. Dezember 2023 bis 7. Januar 2024 verblüffen und begeistern Spitzenartisten aus 14 Nationen das Publikum. Bereits zum vierten Mal heißt es unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Udo Glatthaar »Manege frei« für eine Weihnachtsshow, die den Alltag vergessen lässt. Lachen, Staunen und Nervenkitzel sind die Zutaten für ein hochklassiges Programm. Bereits 75.000 Besucher genossen die drei vergangenen Weihnachtsshows, die Veranstalter Rudi Bauer mit seinem Team mit Kreativität, Leidenschaft und Liebe zum Detail zu etwas Einzigartigem in der Region und darüber hinaus macht. Mit internationalen Spitzenkünstlern und Artistik – ausgezeichnet auf den angesagtesten Festivals dieser Welt – schufen Rudi Bauer und sein Team die Voraussetzung für ein weiteres unvergleichliches Weihnachtscircus-Event. Mit dabei: Erik Niemen aus Italien als Hasardeur auf dem Drahtseil, Danny Luftmann aus Portugal mit seiner Boomerang-Jonglage und extreme Fahrrad-Cracks aus der Ukraine. Die schier unglaubliche Kombination aus Zopf- und Zahnhang-Artistik des Duos Dominguez aus Kuba lässt den Atem stocken ebenso wie die außergewöhnliche Darbietung der Flying Comets am Flugtrapez. Ludmilla Valla fesselt das Publikum mit heißen Antipodenspielen, die Ungarin Réka Lantos präsentiert ihre sexy Körperkunst im Wasser und in der Luft. Clown Jimmy Folco lässt die Lachtränen fließen und bereitet Klein und Groß mit seinen Späßen große Freude.

Fr. 22. Dezember bis So. 7. Januar, jeweils 15 und 19.30 Uhr, 6. und 7. Januar 11 und 15 Uhr, 24. und 31. Dezember sind spielfrei

Volksfestplatz, Bad Mergentheim, www.mt-weihnachtscircus.de