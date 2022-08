68. Neuenstadter Kirchweih: Live-Musik satt

An der Kirchweih, von 10. bis 12. September, steht in Neuenstadt am Kocher der Genuss im Vordergrund. Kulturell, kulinarisch und künstlerisch. Die Kirchweih beginnt am Samstag ab 12 Uhr mit kulinarischen Angeboten auch aus der Region auf dem Lindenplatz. Der Kirchweihsonntag beginnt um 10 Uhr mit dem ökumenischen Open-Air-Gottesdienst auf der Freilichtbühne im Schlossgraben. Beim anschließenden Jazz-Frühschoppen unterhalten die »Feetwarmers« mit schwungvollen Dixi- und Swing-Klängen. Musikalisch geht es ab 15.30 Uhr auf der Bühne auf dem Lindenplatz weiter. »Jakob & Söhne« präsentiert ihr großes Repertoire mit viel Leidenschaft. Um 17.30 Uhr folgt »New 2morrow« mit Rock- und Pop-Covers. Der Sonntag endet ab 19 Uhr mit »Couch Gesang«, die mit Gesang, Gitarre und Percussion mitreißen werden. Der Kirchweihmontag steht im Zeichen des 1. Schultags und der örtlichen Betriebe. Ab 12 Uhr können sich Familien sowie Firmen und deren Mitarbeiter, das kulinarische Angebot zur Mittagszeit schmecken lassen. Zahlreiche Darbietungen warten am Nachmittag auf die Besucher, etwa die Band »UeFAAA« ab 18 Uhr.

68. Neuenstadter Kirchweih, Sa. 10. bis Mo. 12. September

Neuenstadt am Kocher, www.neuenstadt.de