Klassischer Konzertnachmittag: »Zwischen den Welten«

Über 12.000 Konzerte Musik am Nachmittag für rund eine Million Klassik-Begeisterte hat die Internationale Stiftung bereits in ganz Deutschland initiiert. In Kooperation mit der Stadtverwaltung Künzelsau konnten innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte zirka 40 davon in Künzelsau stattfinden. Am Samstag, 24. September 2022 kommt das Ensemble von Musik am Nachmittag wieder nach Künzelsau. »Zwischen den Welten« lautet der Titel des neuen Programms, das vom Ensemble unter der Leitung von Sopranistin Nicolle Cassel zu hören sein wird. Zwischen Realität und Illusion, Himmel und Hölle ereignen sich die fantastische, geheimnisvolle, romantische, aber auch heitere Geschichten, wie die des »Orpheus in der Unterwelt« von Jacques Offenbach.

»Zwischen den Welten«, Sa. 24. September, 15 Uhr, Stadthalle Künzelsau, www.kuenzelsau.de