8. Indi(e)stinction-Festival

Seit seiner Eröffnung im Jahr 2008 besteht die Independent-Music-Reihe »Indi(e)stinction« im Kulturzentrum franz.K und seit 2016 ist ihr ein eigenes Festival gewidmet. Vom 1. März bis zum 25. April findet jetzt schon das achte Indi(e)stinction-Festival im franz.K in Reutlingen statt.

Über vier Wochen hinweg wird im Reutlinger franz.K bereits zum achten Mal das gesamte Terrain von non-mainstream Rock- und Pop-Musik vermessen. Hier gibt es hier alle Art von Musik zu erleben – von Vintage-Rock über Hamburger Schule, Singer-Songwriter, Punk-Rock, Stoner und Alternative.

Den Auftakt am 1. März machen »nand«. Sie liefern eine Live-Show, die Rave und klassisches Trompetenkonzert mit dem Anspruch einer modernen Pop-Show zu vereinen versteht. Weiter geht es am 21. März mit »Die Cigaretten«. Die Songs der energiegeladenen Alternative Punk Band sind schnell, laut und voller Wut - aber auch sehr tanzbar. Juse Ju ist für seine unbändige Energie auf der Bühne bekannt. Der Moshpitdirigent sorgt am 22. März für grandiose Stimmung. Ein furioses Feuerwerk aus Indie, Pop, Folk und noch einigem mehr gibt es dann beim Auftritt »Gringo Mayer und seiner Kegelband« am 28. März zu erleben. Zum Auftakt in den April gibt sich dann die wohl musikalischte aller Punk Bands » International Music« die Ehre. Bei der Kirchheimerin »Ilgen Nur« gibt es am 18. April coolen, einfühlsamer Slacker-Rock zu erleben. Der direkt aus ihrer neuen Wahlheimat in Los Angeles an den Neckar zu fliegen scheint. Zum großen Festivalabschluss sind dann am 25. April »The Notwist«, eine der wohl wegweisendsten Indie-Bands des Landes, am Start. 2021 haben sie zuletzt den EchazHafen in Reutlingen gerockt, jetzt sind sie mit ihrem neuen Album zurück. Auf diesem wurden aus Improvisationen Songs, die oft ineinandergreifen. Entstanden ist eine äußerst lebendige Musik, deren cinematische Qualität sich auch im Artwork der japanischen Fotografin Lieko Shiga wiederfindet und die vor allem Live ein einzigartiges Erlebnis ist.

8. Indi(e)stinction-Festival

Fr. 1. März bis Do. 25. April,

franz.K, Reutlingen, www.franzk.net