Rock meets Classic in Ludwigsburg

Bei »Rock meets Classic« treffen die starken Stimmen von sechs Rock-Ikonen auf ein klassisches Orchester. Der Tour-Start ist am 10. April in Ludwigsburg. Die Konzertreihe verspricht, neben den unvergesslichen Hits der Stars, ein mitreißendes musikalisches Erlebnis. Seit über 30 Jahren ist das Konzept Rockmusik gemischt mit Klassikorchester auf Tour, es funktioniert wie eh und je. In diesem Jahr dürfen sich die Fans auf Tarja Turunen freuen, die Original-Sängerin der Symphonic Metal Superstars Nightwish. Tarja gilt als eine der besten Rocksängerinnen der Welt und passt aufgrund ihrer Opern-Ausbildung und ihrer fantastischen Stimmfarbe perfekt zum Event. »Rock meets Classic«-Veranstalter Manfred Hertlein zeigt sich begeistert von ihrer Gesangskunst: »Tarja und Rock meets Classic passen fantastisch zusammen. Darüber hinaus sind wir sehr glücklich mit dem gesamten Line-up.« Und das kann sich in der Tat mehr als sehen und hören lassen. Mit von der Partie sind in diesem Jahr zum Beispiel John Helliweil und Jesse Siebenberg von Supertramp. Das Duo stand 2018 erstmals auf der »Rock meets Classic«-Bühne und begeisterte mit begnadeten Songs wie »Dreamer« oder »Give A Little Bit«. Außerdem mit dabei ist Midge Ure. Der Sänger der New-Wave-Band Ultravox versetzte das Publikum zuletzt 2016 mit seiner energetischen Show und traumhaften Songs wie »Vienna« und »Dancing With Tears in My Eyes« in Verzückung. Zudem dürfen sich die Fans auf Robert Hart, den charismatischen Frontmann von Manfred Mann´s Earth Band freuen. Er spielt seine zeitlose Hits wie »Mighty Quinn« und »For You«. Sein Debüt bei »Rock meets Classic« feiert Paul Shortino, der Sänger von Quiet Riot, die in den 1980er Jahren mit ihrer Hymne »Cum On Feel The Noize« die Musik-Welt eroberten. Als »Special Guest« steht Rock-Ikone Russ Ballard auf der Bühne. Der Brite hat dutzende Songs für Superstars wie Kiss, Ringo Starr von den Beatles oder Abba-Sängerin Agnetha Fältskog geschrieben, aus denen er ein exklusives Überraschungs-Set für das diesjährige Rock meets Classic zaubern wird.

Rock meets Classic

Mi. 10. April, 20 Uhr MHP-Arena, Ludwigsburg

www.musiccircus.de