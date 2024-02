Der Vorverkauf für das 9. blacksheep Festival läuft. Von Donnerstag bis Samstag, 20. bis 22. Juni treten rund um den Bonfelder Schlosspark 18 internationale Acts auf, große Namen wie UB40 feat. Ali Campbell, 10cc, Paul Carrack, Skerryvore, Madison Violet, Beat The Drum – The Runrig Experience, Sons of the East, Laura Cox, Ray Wilson, Dire Straits Legacy und viele mehr.

Talents meet Legends: Kaum ein anderes Festivalmotto passt besser zu dieser neunten Festivalauflage. Die Hit-Dichte ist so groß wie nie zuvor und reicht von „Dreadlock Holiday“ über „Red Red Wine“, „Money for Nothing“ und „Over my shoulder“ bis „Carpet Crawlers“ und „Kingston Town“.

Das blacksheep Festival versteht sich als Familienfestival. Es steht für Leichtigkeit und drei Tage Auszeit vom Alltag mit einem einzigartigen Kid‘s and Junior Club, einem kreativen Rahmenprogramm – und natürlich mit einem hochkarätigen Live-Musik-Mix wie es das in der Region kein zweites Mal gibt. Nach Bonfeld zu kommen, ist ein Muss für jeden echten Musikfreund. Um die charmante Dorfbühne im historischen Teil von Bonfeld besser auszulasten, hat die Kulturinitiative blacksheep am Samstag einen Act mehr gebucht. Der Sieger des blacksheep Bandcontests um den FÖRCH Nachwuchsförderpreis wird das Festival an diesem Tag dort eröffnen. Ausgespielt wird dieser Act am 13. April im Club Mobilat in Heilbronn – auch das hat Tradition bei blacksheep.

Breit aufgestellt ist das Line-up des 9. blacksheep Festivals: mit Rock, Pop und einem Hauch von Reggae, mit ganz unterschiedlichen Singer/Songwritern, Indiebands und großen Stimmen. Ein unterhaltsames Rahmenprogramm, eine Market Street, einen Kid‘s and Junior Club sowie eine abwechslungsreiche Gastronomie runden das Angebot ab.

Line-Up

Do. 20.6.

Madison Violet, Skerryvore, 10cc

Fr. 21.6.

Diana Ezerex, Give Me A Remedy, Ray Wilson mit Genesis Classic, UB40 feat. Ali Campbell, Julian Dawson, Laura Cox

Sa. 22.6.

Sieger blacksheep Bandcontest

Andreas Kümmert feat. Siggi Schwarz, Beat the Drum – The Runrig Experience, Jack Savoretti, Vanja Sky, Sons Of The Eas, Tom Keller, Paul Carrack, Dire Straits Legacy

9. blacksheep Festival

Do. 20. bis Sa. 22. Juni

Schlosspark Bonfeld

www.blacksheep-kultur.de