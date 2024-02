Jumping Fingers 2024 in Ellwangen

Jumping Fingers ist die Ellwanger Reihe für akustische Gitarrenmusik, von Klassik bis Fingerstyle. Am 9. März geht es mit Lucas Campara Diniz im Palais Adelmann los. Geboren in Südbrasilien, fand Lucas Campara Diniz, unter dem musikalischen Einfluss der Gaucho-Traditionen seiner Familie, schon frühzeitig zur Gitarre. 2013 gewann er den 1. Preis beim Av Rio Gitarrenwettbewerb, beim Sebastian Benda Musikwettbewerb und beim Internationalen Gitarrenwettbewerb Fred Schneiter. Heute konzertiert er regelmäßig in den bedeutendsten Musikfestivals in ganz Europa. Mit Eigenkompositionen oder auch durch enge Zusammenarbeit mit anderen Komponisten trägt er wesentlich zur Entstehung neue Werke für die Gitarrenliteratur bei. In Kooperation mit dem Wiener Konzerthaus gab er für sein Duo zwei Werke in Auftrag. Die »Sonate für Vibraphon und Gitarre« von Javier Contreras und die »Drei Brasilianische Legenden« von Sergio Assad brachte er dort im Herbst 2020 zur Uraufführung. 2018 nahm er ein Soloalbum mit der Musik von Atahualpa Yupanqui auf und 2019 das dritte Passo Avanti-Album »Vom Suchen und Finden – Begegnungen mit Mozart«.

Weiter geht es am 7. April im Speratushaus mit dem Gismo Graf Trio. Der Namensgeber gilt als der Shootingstar des Gypsy Swing und gehört zweifelsfrei zu den besten Gypsy Jazz Gitarristen der Gegenwart. Gismo wagt die Brücke vom Gypsy Jazz bis hin zu Pop, Bossa Nova, Swing und ausdrucksstarken Eigenkompositionen. Ebenfalls im Speratushaus sorgt Franco Morone für Stimmung. Er gilt als einer der interessantesten Gitarristen der internationalen Musikszene. Der begnadete »Handwerker« webt faszinierende Melodien in kunstvolle Kompositionen und Arrangements, die er bei seinen Konzerten mit außergewöhnlicher Sensibilität und unaufdringlicher Virtuosität zum Leben erweckt.

Nach einer Pause geht Jumping Fingers am 25. August mit dem Molina Guitar Duo im Palais Adelmann weiter. Die deutsche Gitarristin Isabella Selder und Santiago Molina Gimbernat aus Mexiko lernten sich während des Studiums am Mozarteum in Salzburg kennen. Kennzeichnend für die Arbeit des Duos ist die enge Zusammenarbeit mit zeitgenössischen Komponisten wie Javier Farías oder Gerard Drozd. Ebenfalls im Palais Adelmann zaubert der in Istanbul geborene Mehmet Ergin am 26. Oktober musikalische Landschaften und mystische Geschichten zwischen Orient und Okzident. Den Abschluss des diesjährigen Jumping Fingers macht schließlich Rossini Hayward am 23. November. Neben seiner Tätigkeit als gefragter Konzertgitarrist komponiert und arrangiert Rossini für die Gitarre. Seine Arrangements der Musik Richard Wagners erregten Aufmerksamkeit weit über die Gitarrenwelt hinaus.

Termine:

Sa. 9. März: Lucas Campara -Diniz, 19 Uhr, Palais Adelman

So. 7. April: Gismo Graf Trio, 19 Uhr, Speratushaus

Fr. 26. April: Franco Morone, 19 Uhr, Speratushaus

So. 25. August: Molina Guitar Duo, 19 Uhr, Palais Adelmann

Sa. 26. Oktober: Mehmet Ergin, 19 Uhr, Palais Adelmann

Sa. 23. November: Rossini Hayward, 19 Uhr, Palais Adelmann

Mehr Infos unter

www.ellwangen.de