König des schwäbischen Kabaretts beehrt Asperg

In einer Zeit, in der die Herausforderungen nicht zu übersehen sind, weiß Christoph Sonntag, wie man dem Publikum Tränen des Lachens entlockt. Mit seinem unverkennbaren Stil, der stets von positiven Impulsen durchzogen ist, bringt er nicht nur seine Zuschauer zum Schmunzeln, sondern trägt auch dazu bei, die Welt aus einem humorvollen Blickwinkel zu betrachten. Sonntag ermutigt dazu, die Schwierigkeiten des Lebens nicht zu übersehen, sondern mit einem Lachen zu begegnen, das uns hilft, sie besser zu verstehen und schließlich zu lösen. In seinem Programm ruft er dazu auf, sich von denjenigen inspirieren zu lassen, die uns manchmal zum Schmunzeln bringen könnten, wenn sie nicht so ernst wären. Die Show unter dem Motto »Ein Tritt frei« präsentiert ein vielfältiges Repertoire an humorvollen Trittgebern.

Christoph Sonntag, Sa. 27. April, 20 Uhr, Stadthalle Asperg, alle Infos und Tickets unter: reservix.de