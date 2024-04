Lange Live-Musik-Nacht in Fellbach

Der Fellbach Hopf ist eine Musiknacht der ganz besonderen Art, die man auf keinen Fall verpassen sollte. Am 30. April werden ab 19 Uhr in Fellbach wieder mehrere tausend Besucher und Besucherinnen erwartet. In Bars und Bistros, Cafés, Kellern, Scheunen und Weingütern wartet ein abwechslungsreiches Programm auf Jung und Alt. Zahlreiche Livebands u.a. LaDiri, das Hofbräu-Regiment und Künstler wie DJ Pellex bieten die verschiedensten Musikrichtungen an. Dieses Jahr geht die Party zum ersten Mal auch in den Shuttle-Bussen weiter! Von A wie ABBA bis Z wie Zillertaler Schürzenjäger gibt es für die »Hopfenden« richtig was auf die Ohren. Auch der 21. Fellbach Hopf ist wieder einmal ein echter Termin zum Vormerken, denn auch in diesem Jahr wird bis in die frühen Morgenstunden ausgelassen gefeiert, gegroovt und gehopft!

21. Fellbach Hopf, Di. 30. April bis Mi. 1. Mai, ab 19 Uhr, Innenstadt, Fellbach, alle Infos: stadtmarketing-fellbach.de