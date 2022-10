Magie von Licht und Schatten Internationales Schattentheater Festival

Das Internationale Schattentheater Festival Schwäbisch Gmünd ist zurück und entführt sein Publikum vom 7. bis 13. Oktober in die magische Welt von Licht und Schatten. »Hier leuchten nicht nur Kinderaugen«, verspricht Festivalleiterin Sybille Hirzel. Sie konnte für das Programm 2022 Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, der Schweiz und den Niederlanden gewinnen: »Die international gefeierten Truppen haben ihre neuesten Produktionen im Gepäck. Da dürfen wir uns auf etwas gefasst machen – das wird ganz großes Theater!« Die Vorstellungen finden an unterschiedlichen Spielorten in der ganzen Innenstadt statt – vom Kulturzentrum Prediger über den Franziskaner und die Theaterwerkstatt bis zum Congress-Centrum Stadtgarten. Vormittags sind zahlreiche Aufführungen für Kindergärten und Schulen im Angebot. ric

Internationales Schattentheater Festival, 7.-13. Oktober, Schwäbisch Gmünd www.schwaebisch-gmuend.de